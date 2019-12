L'entrepreneuriat durable n'est plus un choix

Par Koen De Leus, Chief economist de BNP Paribas Fortis

La Conférence de Madrid sur les changements climatiques contribue certainement à la sensibilisation au développement durable. Juste avant le coup d’envoi, le Parlement européen a déclaré l’urgence climatique en vue d’inciter l’Europe à se donner des objectifs plus ambitieux. La toute nouvelle Commission européenne a annoncé son ambition de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre. La Banque européenne d’investissement (BEI) se transformera en Banque européenne du climat. Si cela dépend de la Commission européenne, les entreprises pourront profiter de crédits verts meilleur marché du fait que les exigences de fonds propres imposées aux institutions financières seront réduites pour ces crédits. En matière de changement climatique, le tonnerre s’entend déjà très distinctement et il ne faut pas attendre que l’orage éclate. Mais les entreprises sont-elles prêtes à changer?

L’objectif "zéro carbone" préconisé par un nombre croissant de pays à Madrid requiert de profonds changements dans tous les secteurs, du chauffage à l’industrie lourde. Il y aura des gagnants, mais aussi des perdants. C’est ce que de nombreuses PME belges ne semblent toujours pas avoir compris. Plus de deux tiers des entreprises interrogées sur le climat dans le quatrième baromètre de l’exportation, réalisé par le magazine économique Trends et l’assureur-crédit à l’exportation Credendo, considèrent que le changement climatique n’aura pas d’incidence sur leurs activités. Et à peine 15% d’entre elles voient les possibilités que leur offre la transition vers une économie bas carbone. Autant dire que les possibilités et les risques sont très sous-estimés.

Risques financiers

En ce qui concerne les risques, Moody’s a déjà adressé un coup de semonce à ExxonMobil. La semaine dernière, l’agence a en effet modifié ses perspectives quant à la notation "AAA" de la société pétrolière en la qualifiant de "négative" en raison du probable impact défavorable de l’évolution vers une économie neutre en CO2 sur son modèle d’entreprise. L’an dernier, l’agence de notation a identifié 11 secteurs – allant de la navigation à la construction automobile, en passant par la chimie et la construction – qui, pour cette même raison, risquent de voir leur notation diminuée pour un total d’emprunts de 2.200 milliards de dollars.

Les risques financiers qui découlent du changement climatique proviennent de deux sources: le risque physique – des dommages aux bâtiments et à l’infrastructure causés par une catastrophe naturelle, par exemple – et le risque de transition. Ce dernier est le résultat de modifications de la législation relative au climat, de l’utilisation de certaines technologies ou du sentiment de marché par rapport à la transition vers cette nouvelle économie. Les entreprises qui ne s’adaptent pas à ces changements risquent de voir chuter la valeur de leurs actifs. La Banque d’Angleterre estime les pertes potentielles sur ces "stranded assets" à 20.000 milliards de dollars, répartis sur divers secteurs. En continuant à nier ce risque de transition, on ne fait qu’augmenter le danger d’un "moment Minsky" climatique, où une soudaine correction à la baisse du prix de nombreux actifs déclencherait une spirale négative et une crise profonde.

À côté de la législation changeante et des nouvelles technologies, la pression sociale croissante est un autre élément dont les entreprises doivent tenir compte. L’importance des valeurs grandit parallèlement à l’augmentation du niveau de revenu. Dans les années 1970, les constructeurs automobiles qui fraudaient sur les normes d’émission s’en tiraient avec une amende symbolique. Depuis une dizaine d’années, ils ont cependant perdu le sourire, surtout depuis l’amende de 35 milliards de dollars encourue par Volkswagen en 2015.

Les valeurs changent, mais cela crée aussi des possibilités. Pensons par exemple au décuplement du volume de produits équitables vendus au cours de la période 2004-2017. D’après la fameuse étude Edelman Trust Barometer, la confiance ressentie par le consommateur à l’égard d’une entreprise qui exerce ses activités de manière durable devient un facteur plus important dans sa décision d’acheter ou non un produit. S’il fait confiance à un produit, il y a deux fois plus de chances qu’il en fasse son premier choix. Le consommateur sera plus loyal envers le produit, il le recommandera plus rapidement à son entourage et il sera même disposé à le défendre. Pour les entreprises, le défi – ou le potentiel, c’est selon – réside dans le fait que seul un tiers des consommateurs interrogés font aujourd’hui confiance à la plupart des produits qu’ils achètent.

Tapis rouge

En plus de se servir de bâtons, les pouvoirs publics déroulent le tapis rouge aux entreprises qui contribuent à trouver des solutions. Leurs politiques économiques visent la réalisation d’ici 2030 des 17 objectifs de développement durable définis par l’ONU. Au niveau mondial, cela requiert 4.000 milliards de dollars d’investissements par an, soit le triple du montant actuel. Des crédits verts encourageront financièrement les entreprises à participer à ce travail d’Hercule.