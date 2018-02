L'épargne-carrière est entrée en vigueur... mais n'est pas encore effective

L’économie collaborative, avec Uber, Deliveroo et autres, a révélé les limites du droit du travail dans notre pays. Cependant, chauffeurs de taxi et coursiers à vélo ne sont certainement pas les seuls à souligner les défauts de notre droit du travail. Rien d’étonnant non plus, vu que notre législation ne date pas d’hier alors que le marché du travail se renouvelle. Ne pas suffisamment la moderniser serait une occasion manquée. Je souhaite dès lors ouvrir davantage le débat et aborder un statut de travailleur réduit.