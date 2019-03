L'équation des pensions devient insoluble pour des communes

Les communes voient le vieillissement de la population ronger leur budget. Au point de ne plus pouvoir payer la facture des pensions dans quelques années ?

Contrairement aux autres pouvoirs publics, les administrations locales doivent supporter les charges des pensions de leurs propres agents statutaires, sans intervention de la sécurité sociale. Les fonctionnaires nommés qui travaillent encore aujourd’hui paient en fait la pension de leurs collègues retraités. Or le groupe qui cotise se réduit sans arrêt, parce que le secteur public travaille de plus en plus avec des contractuels.