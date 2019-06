L'état de grâce s'achève pour les banques centrales

Il est temps de comprendre que nous devons changer de paradigme. Seules des restructurations de dette publiques et privées, des relances budgétaires ciblées et une coopération mondiale visant à réduire la finance offshore permettront de relancer nos économies.

Par Norbert Gaillard

Économiste et consultant indépendant

La fin de la décennie 2000 a sonné glas de la toute-puissance des agences de notation. La fin de la décennie 2010 est sur le point de sceller l’échec des politiques monétaires menées par les grandes banques centrales.

La déclaration de Mario Draghi faite à Sintra le 18 juin marque une nouvelle inflexion de la BCE dans un sens toujours plus accommodant.

Face à une prévision d’inflation qui s’est établie à seulement 1,2% en zone euro au mois de mai (trop loin de l’objectif de 2% qui sert de cible), le président de l’institution de Francfort a réaffirmé sa volonté de prendre toutes les mesures nécessaires pour relancer l’inflation et stimuler l’activité. À peine 24 heures plus tard, son homologue américain Jerome Powell lui a emboîté le pas et, dans un contexte macro-économique a priori beaucoup plus rose, a sous-entendu qu’une baisse des taux d’ici septembre était probable. Il s’agirait de la première baisse depuis la sortie de récession il y a exactement 10 ans.

Fuite en avant

Plus que jamais, les politiques « non conventionnelles » de la BCE et de la Federal Reserve sont vouées à l’échec. . .

Ces annonces concomitantes s’apparentent à une fuite en avant. Plus que jamais, les politiques "non conventionnelles" de la BCE et de la Federal Reserve sont vouées à l’échec. Pourquoi?

Tout d’abord, il y a l’environnement international caractérisé par un refus de coopération de plus en plus flagrant entre grands décideurs. Ceux-ci ont oublié que la résolution des grandes crises économiques et financières (telles celles de 1982-1983 et de 2007-2008) requiert des consensus et des coordinations entre gouvernements, institutions internationales et banques centrales.

Vue en plein écran ©Photo News

Inutile de s’attarder sur le défaut de coopération entre chefs d’État. L’unilatéralisme du Président Trump est devenu un mètre-étalon en la matière. Ses attaques répétées contre ses partenaires économiques et commerciaux (même si elles sont parfois justifiées concernant la Chine) rythment les marchés depuis son élection.

La défiance grandit également entre leaders politiques et banquiers centraux. Là encore, le président américain se distingue en menaçant de "virer" J. Powell s’il n’abaisse pas rapidement les taux.

Son tweet rageur contre la décision récente de Mario Draghi et la prétendue politique de dévaluation compétitive des Européens met encore de l’huile sur le feu.

La politique monétaire accommodante ne peut éternellement compenser l’inertie des politiques budgétaires, surtout quand elle favorise des comportements de passager clandestin, comme en Italie depuis un an. . .

Les relations entre BCE et gouvernements européens sont loin d’être apaisées. Les réformes budgétaires et fiscales que Francfort appelle de ses vœux tardent à se matérialiser. La politique monétaire accommodante ne peut éternellement compenser l’inertie des politiques budgétaires, surtout quand elle favorise des comportements de passager clandestin, comme en Italie depuis un an.

La coordination des politiques monétaires de part et d’autre de l’Atlantique est loin d’être évidente. La zone euro et les Etats-Unis sont à des stades différents du cycle de croissance et les baisses de taux qui sont promises simultanément par les deux banques centrales reflètent plus une rivalité qu’une coordination en bonne et due forme.

Vue en plein écran Mario Draghi ©EPA

Enfin, le tournant accommodant de Mario Draghi ne semble pas faire l’unanimité au sein même du conseil des gouverneurs de la BCE. La perspective d’une baisse de taux et de nouveaux achats d’actifs n’aurait pas encore fait l’objet d’un débat en profondeur entre banquiers centraux. On peut se demander si Mario Draghi (qui doit quitter ses fonctions dans quatre mois) ne préempte pas la politique monétaire que mènera son successeur. Son initiative est certes susceptible de faciliter les relations difficiles entre Bruxelles et Rome. Mais est-ce le rôle d’un banquier central?

Autre faiblesse des politiques monétaires: leur bilan. Les injections de liquidité de ces dernières années n’ont permis ni de relancer la demande globale ni de "reflater" les économies occidentales. Pourquoi ce qui a échoué pendant si longtemps marcherait désormais? Des bulles sont apparues sur les marchés actions et immobilier. Par ailleurs, les liquidités massives profitent exagérément aux plus grandes entreprises.

Crise ou aléa majeur

Regardons brièvement les Etats-Unis et la France. Les indices des grandes capitalisations boursières (Dow Jones, S & P 500, Nasdaq et CAC 40) sont quasiment à leur sommet historique. En revanche, les indices des moyennes capitalisations (S&P Small Cap 600 et CAC Mid & Small) se situent tous les deux 15% en dessous de leur plus haut, atteint en 2018. Si les investisseurs préfèrent les titres les plus liquides, c’est qu’ils anticipent une crise ou un aléa majeur.

Les prévisions pessimistes continuent de gagner du terrain en raison du triple risque de récession, de guerre commerciale et d’impuissance de la politique monétaire.

Comme l’a montré dernièrement une enquête de Bank of America Merrill Lynch auprès de gestionnaires de fonds, les prévisions pessimistes continuent de gagner du terrain en raison du triple risque de récession, de guerre commerciale et d’impuissance de la politique monétaire.