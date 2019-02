L'étau se resserre autour des rémunérations et avantages octroyés par une maison-mère étrangère

Il est plus que temps pour les employeurs d’identifier les rémunérations et avantages de toute nature qui sont octroyés à leurs travailleurs et dirigeants d’entreprise par des sociétés liées étrangères, afin de respecter leurs nouvelles obligations en matière de versement du précompte professionnel et de mention sur fiche fiscale 281.10 ou 281.20.

Par Nicolas Thémelin

Avocat Claeys & Engels

Les travailleurs et dirigeants d’entreprise qui prestent leurs activités professionnelles en Belgique, pour le compte d’une société belge, sont imposables en Belgique sur leurs rémunérations et avantages de toute nature. Il en va de même si ces rémunérations et avantages sont octroyés non par leur employeur en Belgique mais directement par une société étrangère (par exemple, des actions gratuites ou avec décote octroyées par une société-mère établie à l’étranger).

Si ces rémunérations et avantages doivent être déclarés par leurs bénéficiaires dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques, l’employeur n’avait jusqu’à présent aucune obligation de les mentionner sur la fiche fiscale 281.10 ou 281.20 (sauf s’il s’agit d’options sur actions visées par la loi du 26 mars 1999), ni de retenir le précompte professionnel.

Rémunérations "oubliées"

Si les travailleurs et dirigeants "oubliaient" de renseigner ces rémunérations et avantages dans leur déclaration fiscale, ils échappaient bien souvent à toute imposition, le fisc belge étant dans l’ignorance de leur existence.

Afin de pallier cette situation et donc à ce manque à gagner dans le chef du Trésor belge, la loi prévoit à présent qu’un employeur imposable en Belgique, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales, dont un travailleur ou un dirigeant d’entreprise reçoit, en raison ou à l’occasion de son activité professionnelle, des rémunérations ou avantages de toute nature de la part d’une société étrangère liée, est considéré comme ayant lui-même octroyé ces rémunérations ou avantages.

L’employeur belge doit désormais mentionner ces rémunérations ou avantage sur la fiche fiscale et verser le précompte professionnel au Trésor.

Il en résulte que l’employeur belge doit désormais mentionner ces rémunérations ou avantage sur la fiche fiscale et verser le précompte professionnel au Trésor, même s’il n’intervient pas dans leur processus d’octroi et n’en supporte pas la charge financière.

L’obligation de retenue du précompte professionnel entre en vigueur dès le 1er mars 2019 et s’applique aux rémunérations et avantages octroyés aux travailleurs et dirigeants, par une société liée étrangère, à partir de cette date. Ceci concerne aussi les options sur actions offertes entre le 1er janvier et le 28 février 2019 qui entrent dans le champ d’application de la loi du 26 mars 1999, puisque de telles options sont censées être attribuées (fiscalement) le 60e jour qui suit la date de l’offre, soit à un moment où l’obligation de retenue du précompte professionnel sera déjà entrée en vigueur.

L’employeur aura également l’obligation de reprendre ces rémunérations et avantages sur la fiche fiscale 281.10 ou 281.20 au nom des bénéficiaires, et ce, à compter des revenus de l’année 2019 (donc en ce compris les rémunérations et avantages octroyés entre le 1er janvier et le 28 février 2019).

Il est plus que temps

Il est donc plus que temps pour les employeurs d’identifier les rémunérations et avantages de toute nature qui sont octroyés à leurs travailleurs et dirigeants d’entreprise par des sociétés liées étrangères, afin de respecter leurs nouvelles obligations en matière de versement du précompte professionnel et de mention sur fiche fiscale 281.10 ou 281.20.

Rappelons, dans le même contexte, que l’ONSS considère désormais qu’un avantage est "à charge de l’employeur" lorsque "l’octroi est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du contrat de travail conclu avec l’employeur, ou est lié à la fonction exercée par le travailleur chez l’employeur", même s’il n’en supporte ni la charge juridique, ni la charge financière.

La nouvelle position administrative de l’ONSS est critiquable, dès lors qu’elle n’est pas conforme à la définition légale de rémunération à soumettre aux cotisations de sécurité sociale.

Cette nouvelle position administrative de l’ONSS est critiquable, dès lors qu’elle n’est pas conforme à la définition légale de rémunération à soumettre aux cotisations de sécurité sociale. En effet, suivant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération est définie comme le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.