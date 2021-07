L’étonnante culture du risque japonaise

Croyez-moi, l’excitation était palpable. Fin 2020, je signe un contrat pour aller travailler à Tokyo, à partir de mars 2021.Ce pays me fascine. Le rapport qu’entretiennent les Japonais avec la nature, le monde et leur identité semble si singulier. Y travailler me permettra de commencer à percer leur impénétrabilité et de s’éloigner des idées reçues.