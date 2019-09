L'identité wallonne reste désespérément négligée

Après tant de débats institutionnels souvent stériles, il faut à présent trancher et rendre la Région wallonne maîtresse non seulement de son avenir socio-économique, mais aussi de sa culture et de tout ce qui fait le futur de la jeunesse. Ces atouts seront cependant de peu d’effets s’ils ne servent pas à construire une identité forte et à doter ainsi la Wallonie du ressort indispensable à toute ambition politique : le soutien populaire.

Depuis le début du processus de régionalisation, la question de l’identité wallonne s’est posée sans être prise en compte avec l’acuité nécessaire par les partis politiques. Le repoussoir que constituait le nationalisme flamand, dont la vision de la société est aux antipodes de celles des Wallons, et la priorité donnée aux problèmes économiques comme si la Wallonie n’était qu’un grand bassin industriel, sont les principales raisons de cette occultation. Mais il y en a d’autres.

D’abord, le poids des piliers idéologiques qui, pendant longtemps, ont voulu maintenir un pont entre le nord et le sud du pays et se méfiaient de tout "patriotisme" wallon susceptible de l’entraver davantage.

Ensuite la dépendance financière de la Wallonie vis-à-vis de la Flandre qui incitait et incite toujours les partis wallons du gouvernement à éviter de rompre le lien de solidarité fédéral, fut-il ténu.

Claude Desama Professeur honoraire de l'Université de Liège

Enfin, le constat qu’au contraire de la Flandre, la Wallonie n’a pas d’histoire et que son discret éveil politique remonte tout au plus à la fin du 19e siècle.

Aspirations partagées

Privés de racines profondes, les Wallons ont la chance d’être immunisés contre les exaltations et les frustrations du passé qui forment souvent le terreau du nationalisme.

C’est plutôt dans des aspirations partagées qu’ils doivent chercher les éléments constitutifs d’une identité propre sans laquelle la Wallonie ne sera jamais une entité politique complète et homogène.

Comme le soulignait dès 1989 le professeur Jacques Dubois, cette identité, par essence inclusive et tolérante, a "des expressions multiples: un espace physique et matériel (paysage, habitat), un espace de création (arts), un espace de discours (langue), un espace de liberté (options éthiques et politiques)".

Malgré son caractère pragmatique qui émerge du quotidien des choses, ce processus d’identification est cependant resté à quai.

Parmi les raisons qui expliquent cet échec, il faut sans doute évoquer la faiblesse du mouvement wallon et sa relation conflictuelle avec un parti socialiste peu enclin à partager son emprise sur la région.

Toutefois, il est évident que le principal obstacle à l’affirmation de l’identité wallonne réside dans l’existence même de la Communauté française devenue, par la magie des mots, la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Symbole de la solidarité francophone face à l’impérialisme flamand, la Communauté a privé la Wallonie de son oxygène culturel et de la maîtrise de son enseignement qui sont des composants majeurs de toute identité.

"Petit frère"

Si cette configuration institutionnelle a eu sa raison d’être à un moment de l’histoire, elle a perdu sa pertinence au fur et à mesure que s’affirmait le fait régional bruxellois. Aujourd’hui le temps du "petit frère" est révolu et il convient de substituer à cette fiction politique un système de coopération renforcée entre deux régions égales et partenaires.

Les nouveaux liens ainsi tissés ne le limiteront pas à tout ce qui touche à notre communauté de langue, mais ils s’étendront au domaine économique où l’attractivité de la métropole bruxelloise et son destin européen peuvent apporter bien des choses à la Wallonie.

Comme chacun peut le constater, la formation de l’identité wallonne n’est pas, à l’évidence, une des priorités des négociations du futur gouvernement régional.

La conversion belgicaine du parti socialiste, la focalisation des Verts sur la seule écologie et le néo-libéralisme ouvert à tous vents du MR, ne laissent aucune place à un projet wallon d’envergure qui dépasserait le "business is usual" de la politique régionale. Or d’un tel projet, la Wallonie en a bien besoin, elle qui peine à opérer sa reconversion et qui cultive jusqu’à l’absurde ses rivalités de bassin et ses inégalités territoriales.

