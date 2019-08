L'immigration de sociétés en Belgique, une opération en vogue

Par Denis-Emmanuel Philippe Avocat-associé (Bloom Law) et Maître de conférences ULiège

L’objectif d’un transfert de siège d’une société étrangère vers la Belgique consiste souvent à faire coïncider le lieu de résidence des administrateurs et des actionnaires (la Belgique) avec le centre de management et de contrôle ainsi que le lieu de direction effective de la société. Autrement dit, il s’agit de rapprocher géographiquement la société du lieu de résidence des administrateurs et des actionnaires belges.