L'immobilité, conséquence de choix politiques structurels

Geert Noels

Economiste Econocom

Le rail belge en grève au début des grandes vacances: de quoi frustrer les navetteurs mais aussi les estivants et les festivaliers. Un accompagnateur de train sur Twitter: "Aucune idée de pourquoi on fait grève, mais le temps sera beau et cela nous fera un très long week-end." Pas un seul politique pour s’en préoccuper. Le service minimum approchait du service normal, alors les voyageurs étaient contents. Voilà l’absurdité de la mobilité en Belgique: plus personne n’attend encore un changement, à raison. La mobilité, ou faut-il dire l’immobilité, provient de choix politiques structurels.

1er choix: Le rail doit faire tenir le pays ensemble, mais pas le desservir efficacement.

Vue en plein écran ©Photo News

Donnez à un spécialiste chinois de la logistique une carte muette de notre réseau ferroviaire et un ensemble détaillé de données sur les passagers acheminés. Demandez-lui ensuite d’optimiser notre système. Voulez-vous parier qu’il ne fera pas rouler les trains d’Anvers à Charleroi, ou d’Ostende à Liège, ou de Turnhout à Manage?

Aucun voyageur ne fait le parcours insensé de Turnhout à Manage, ou presque. Un œil un tant soit peu averti discernera bien vite qu’un système en étoile est plus efficace. Avec Bruxelles au centre, l’axe Nord-Midi comme répartiteur, et des voyageurs qui transitent rapidement et efficacement au nord et au sud. Plus d’engorgement de l’axe Nord-Midi, moins de retards, des trains plus propres.

Chaque problème entraîne une réaction en chaîne en raison de l’organisation de notre réseau ferroviaire. Peut-être est-ce une chose que certains – je pense aux syndicats – apprécient. Car un seul signaleur sur une seule petite partie de ce tronçon peut aisément perturber le réseau dans son ensemble.

2e choix: Nous concentrons la fonction publique à Bruxelles.

Nous organisons nous-mêmes la congestion dans la capitale. D’autres pays ont déjà découvert les vertus de la décentralisation en termes d’efficacité. Une partie de l’administration wallonne est du reste déjà décentralisée, mais Bruxelles reste une capitale centralisée selon l’exemple parisien, ce qui n’est pas forcément un choix durable.

Bruxelles accueille beaucoup d’immeubles de bureaux, abritant des administrations, des banques ou des entreprises, au point de ressembler à une ville morte le soir venu. La décentralisation donnerait plus d’espace aux zones résidentielles, au stationnement et aux terrains de sport, et serait profitable à la mobilité. La congestion diminue, la ville gagne en qualité de vie et, moyennant un peu d’adaptation, les travailleurs perdent moins de temps. Les nouvelles technologies pourraient fortement stimuler le télétravail.

3e choix: Nous voulons figurer en bonne place au classement des plus grands tonnages déplacés.

Nous gardons l’ambition d’avoir les plus grands bateaux, le plus grand tonnage déplacé et une économie spécialisée dans la logistique et reconnue comme telle à l’international. Quant à savoir si c’est là le choix le plus intelligent en termes économiques, nous ne nous prononcerons pas. Mais c’est un choix qui a des conséquences pour la mobilité. On en parle peu, comme si de nouveaux centres logistiques et des containers supplémentaires étaient sans conséquence pour l’infrastructure routière et ferroviaire.

4e choix: Des coûts salariaux élevés et des salaires nets bas amènent les travailleurs productifs à se tourner vers la voiture-salaire.

La voiture-salaire est populaire chez nous, car les employeurs veulent offrir à leurs collaborateurs les plus productifs davantage qu’un salaire brut élevé dont il ne restera que peu en net. Tant que notre sécurité sociale ne sera pas organisée de manière aussi productive et efficace que les employeurs qui doivent la financer, on cherchera comment rémunérer autrement. Si l’on supprime la voiture-salaire, les coûts salariaux augmenteront sans pourtant entraîner une hausse du salaire net digne de ce nom. Un choix politique qui ne se défend que si l’on veut accroître la fuite des cerveaux et diminuer le taux d’activité.

5e choix: Nous laissons faire la construction linéaire, les magasins en bord de route et le désordre territorial.

Notre (dés)ordre territorial est le résultat de décennies de manque de courage politique, d’un goût prononcé pour la facilité et d’une vision d’avenir aux abonnés absents. Les favelas brésiliennes témoignent d’un véritable génie de la planification en regard du chaos qui règne chez nous.

6e choix: Notre structure routière est chère, inefficace et dangereuse.

Même parfaitement entretenue, notre structure routière restera dangereuse et inefficace. Les cyclistes doivent le plus souvent se contenter de bandes étroites au lieu de pistes cyclables bien séparées comme aux Pays-Bas. Certes, les voies rapides pour vélos sont la principale percée sur le plan de la mobilité des vingt dernières années, mais elles ne suffisent malheureusement pas à aider tout le monde. Nos routes sont en outre plus larges, et donc plus coûteuses, et moins claires qu’à l’étranger. En résulte une signalisation envahissante, dont seuls les professionnels de cette branche d’activité sortent gagnants.

7e choix: Les travaux d’infrastructure doivent résoudre les problèmes d’hier mais ne sont pas pensés pour demain.

Alors qu’Elon Musk, grand patron de Tesla, rêve d’une "boring company" et d’"hyperloops", nous construisons des infrastructures avec des plans des années 90 pour tenter de résoudre les problèmes de la décennie 2010, problèmes qu’il faudra encore aborder autrement en 2025 quand les travaux seront finis. Dans nos zones urbanisées, il nous manque de la vitesse et de la vision pour devenir le centre des véhicules autonomes, électriques et partagés. Quant à parler de réfléchir à une technologie moderne pour nos tunnels ou à l’hyperloop…

8e choix: Les syndicats, les nominations politiques et les groupes de pression entravent une mobilité efficace, bon marché, de qualité et axée sur l’avenir.

La Belgique a suffisamment de moyens pour ses transports publics. Comme le montre le graphique, notre pays est celui qui investit le plus par tête dans le transport ferroviaire. Mais en échange, la qualité n’est pas au rendez-vous pour le contribuable.

La société de chemin de fer est enserrée depuis des décennies dans la triple étreinte des syndicats, des nominations politiques et de la complexité organisationnelle. Personne ne veut débrouiller l’écheveau, parce que c’est presque impossible. Et puis, rien ne presse puisque le contribuable est toujours là pour faire l’appoint.

La meilleure chose qu’il puisse nous arriver est une longue grève des transports publics, d’une année entière voire deux – pourquoi pas. La technologie et l’instinct d’entreprise résoudraient alors le problème de la mobilité avec une multitude de petites start-ups à la Uber, le car-sharing, le car-pooling, le vélo électrique et des centaines d’idées innovantes.