L'impossible sanction de la fraude au certificat maladie

Un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rendu le 23 novembre 2018 souligne l’impossibilité croissante de contrôler et de sanctionner dans les faits les faux certificats maladie. Le cas concerne un travailleur exerçant la fonction de magasinier et trouvé au travail dans un salon de coiffure, alors même qu’il est en arrêt maladie. L’employeur se propose de licencier sur-le-champ ce malade imaginaire, pour faute grave. La Cour estime toutefois qu’un travail n’est pas l’autre et que si un travailleur est déclaré inapte à tel emploi, cela ne signifie pas encore qu’il ne puisse exercer tel autre.