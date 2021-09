L'incompétence managériale n'est pas une faute

Plainte pour violence au travail et harcèlement moral

Les conclusions (essentielles) de la conseillère en prévention

La Cour retint cette approche contextuelle en soulignant au passage un certain dysfonctionnement organisationnel du service ainsi qu’une surcharge généralisée de travail. Elle ajouta que le plaignant restait en défaut d’apporter la moindre preuve de la réalité de faits de violence et de harcèlement .

Des erreurs et des défaillances

Poursuivant son raisonnement, la Cour donna son appréciation à propos des dysfonctionnements qui avaient été dénoncés dans le cadre du conflit existant entre deux personnes, en qualifiant ceux-ci d’erreurs d’appréciation et de défaillances dans la communication et le management.

Quant à l’institution elle-même, la Cour ne lui imputa pas non plus de faute en raison du fait qu’elle avait pris spontanément l’initiative d’un audit interne qui avait révélé non seulement les problèmes relationnels existants, mais aussi les débuts de solutions, imaginées pour résoudre le conflit entre les deux travailleurs comme des réunions de médiation et mises en place alors même que la procédure n’avait pas commencé. Elle déplora aussi que le plaignant qui se contentait d’accusations n’eût été capable de mettre à profit les effets bénéfiques des mesures adoptées.