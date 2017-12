La 5G, une rupture avec le passé

Il y a quelques mois, la Commission européenne annonçait comment allait être réparti le gâteau de 30 milliards d’euros – la valeur de son programme d’investissement Horizon 2020 pour la science et l’innovation. Pas moins de 20 % iront au numérique. Et le développement de la 5G, la compilation des nouvelles normes de télécommunication qui succéderont à la 4G, en fait partie. C’est loin d’être un luxe superflu : en 2018, cette technologie se doit de figurer en tête de l’ordre du jour. En dépit de tous les fonds et programmes d’investissement, l’Europe devra miser sur l’unité, au sein même de l’Europe mais aussi en dehors.