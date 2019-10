La BCE va-t-elle trop loin?

Le mandat de Mario Dhraghi qui prend fin en octobre aura été marqué par une volonté de fer d’éviter à l’Europe la mélasse déflationniste qui menace l’euro. Son fameux " whatever it takes " de juillet 2012 restera dans les mémoires. Si l’inflation est encore loin du niveau cible de 2%, l’objectif est atteint et un scénario à la japonaise semble complètement éloigné pour le moment. La poursuite de la baisse des taux, en territoire négatif depuis plusieurs mois est-elle néanmoins souhaitable?

L’idée derrière cette politique ultra-expansionniste est de pénaliser l’épargne afin qu’elle soit injectée dans le circuit économique sous forme d’investissement des entreprises, de consommations des ménages, relançant ainsi la production de biens et services. Ceci fonctionne jusqu’à atteindre la fameuse trappe à liquidité mise en avant par Keynes et reprise par d’éminents économistes.

Nous semblons être en plein dans cette trappe à liquidité en Europe! Puisque l’épargne ne rapporte plus rien, le comportement de précaution incite les agents à augmenter cette masse d’épargne qui est replacée à taux négatif auprès de la BCE. Les taux bas ne semblent plus avoir d’impact sur la production de biens et services et donc sur la croissance. La poursuite d’un environnement de taux bas peut-elle être néfaste à moyen terme?