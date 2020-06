La Belgique a-t-elle géré la crise du covid-19 avec le "bon mindset"?

Dans le nécessaire exercice de diagnostic sur la manière dont la crise du Covid-19 a été gérée, l’angle culturel, c’est-à-dire le "mindset" de l’équipe en charge de gérer la crise, est une grille de lecture intéressante. Et de ce point de vue, la gestion de la crise par l’État belge est critiquable.

L’heure est au déconfinement progressif. Bientôt viendra le temps des premières analyses de fond sur la manière dont cette crise du Covid-19 a été gérée. Dans ce nécessaire exercice de diagnostic, l’angle culturel, c’est-à-dire le "mindset" de l’équipe en charge de gérer la crise, est une grille de lecture intéressante. Et de ce point de vue, la gestion de la crise par l’État belge est critiquable. Mais de quoi parle-t-on exactement?

Regis Collette Associé-fondateur Progress Consulting et Maître de Conférence à ULiège

La culture d’une organisation est un ensemble d’éléments invisibles (attitudes, croyances, visions du monde…) qui expliquent le visible (les décisions prises, les actes posés, les discours prononcés…). Il existe des outils pour analyser la culture d’une organisation et il y a un lien très clair entre la culture d’une organisation et sa performance. Une équipe de football dotée d’un solide esprit d’équipe (attitude) et convaincue qu’elle va gagner (croyance) sera statistiquement plus performante. Dès lors, quel regard "culturel" poser sur la gestion de la crise? Il part en fait dans quatre directions.

Un premier regard est le rapport au temps. L’équipe dirigeante est-elle focalisée sur des indicateurs de performance à court ou à long termes? Ce rapport au temps se traduit notamment dans la formulation des objectifs et des priorités: "S’assurer que nos hôpitaux seront capables d’absorber, dans les huit semaines à venir, le flux de malades" est un objectif à court terme; "Limiter l’impact social (mortalité, pauvreté, chômage…) du virus sur la ou les prochaine(s) année(s)" est un objectif à moyen terme.

Une deuxième dimension, plus complexe, concerne la manière d’aborder un problème. Dans les cultures à "causalité simple", l’analyse du problème est "technique" et la réponse souvent d’un seul ordre. Tandis que les cultures systémiques multiplient les points de vue, savent que la réalité est complexe, que la diversité crée de la performance et que tout s’influence…

Dans ce cadre de référence, il y a un seul monde où toutes les dimensions (économiques, sociales, sanitaires) sont reliées. Un des marqueurs culturels dans ce cas est la composition des groupes de travail constitués pour résoudre un problème. Dans le cas de la causalité simple, l’analyse est laissée aux mains d’experts techniques aux profils similaires censés trouver LA solution. Mais si l’approche est systémique, le groupe est alors composé d’experts de tous horizons (économistes, médecins, sociologues, philosophes, psychologues…) qui éclairent les décideurs sur les différentes dimensions du problème pour trouver la solution "systémique".

"Entre d’une part Donald Trump qui veut une relance de l’économie en rouvrant toutes les entreprises sans précautions, et d’autre part un confinement destructeur de richesses, il y avait la place pour une synthèse, sans manichéisme." Regis Collette Associé-fondateur Progress Consulting et Maître de Conférence à ULiège

Une autre dimension culturelle porte sur le rapport aux problèmes ou aux crises. Dans les cultures de la pugnacité, on est plus fort que le problème. La réponse est radicale et le vocabulaire celui du combat ("on est en guerre…") ou de la catastrophe ("rien ne sera plus comme avant…"). C’est la peur qui gouverne. Dans les cultures de l’humilité et du lâcher-prise, on sait accueillir ce qui arrive avec plus de sérénité, de philosophie. On accepte la partie du problème sur laquelle on n’a pas d’influence. Il ne s’agit pas de renoncer, mais d’utiliser les ressources avec efficience. Du côté pugnacité, on sort un arsenal de mesures qui touchent indifféremment tout le monde. Le but est d’éradiquer. Du côté humilité, on identifie les segments de la population à risque et on concentre les moyens pour les protéger. On accepte éventuellement de vivre avec le problème, sachant qu’on a fait de son mieux pour le traiter.

La quatrième et dernière dimension culturelle traite du niveau de confiance au sein du système. Est-ce que l’organisation responsabilise ses parties? Ou les traite-t-elle comme des "enfants irresponsables"? En situation de crise, ces deux approches génèrent évidemment des réactions différentes: la coercition se traduit par l’imposition de mesures générales assorties d’outils répressifs censés faire respecter la décision centralisée; la confiance laisse la place à la responsabilité individuelle en faisant l’hypothèse que le citoyen, pour peu qu’on lui explique, fera les bons choix.

Humilité et intelligence collective

Une culture n’est ni bonne ni mauvaise. Elle est adaptée à une situation. Ou pas. Néanmoins, pour aborder la complexité du monde d’aujourd’hui, il est préférable de développer des orientations à long terme, d’opter pour des postures plus humbles, de développer la confiance et l’intelligence collective, de faire dialoguer les différentes disciplines, de ne pas opter pour des solutions simplistes et réductrices.

À la lumière de ces quatre dimensions, je reste profondément perplexe sur la manière dont cette crise est gérée, notamment sur les impacts sociaux à moyen et long termes.

Très concrètement, dans l’organisation que je gère au quotidien (une PME dans le monde du conseil), le résultat comptable va probablement diminuer de 600.000 euros en 2020. Ce qui va engendrer une perte d’impôt de 200.000 euros pour la collectivité. C’est dire si à l’échelle de l’ensemble de l’économie, le coût collectif va être colossal. Combien de vies peut-on sauver dans les prochaines années avec 200.000 euros d’investissement public? À titre d’exemple, avec 50 euros, on soigne deux malades du choléra en Afrique.

"L’économie et la politique de demain sont à réinventer, et la page est blanche." Regis Collette Associé-fondateur Progress Consulting et Maître de Conférence à ULiège

Pur cynisme? Non. L’arrêt de la machine économique en Chine a sauvé des dizaines de milliers de vies… qui auraient dû être balayées par la pollution endémique de certaines zones industrielles. En Belgique, durant le confinement, le nombre de tués sur les routes a drastiquement baissé. Et entre d’une part Donald Trump qui veut une relance de l’économie en rouvrant toutes les entreprises sans précautions, et d’autre part un confinement destructeur de richesses (au sens large), il y avait la place pour une synthèse, sans manichéisme.