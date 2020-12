La Belgique et le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires

Le gouvernement belge n’a pas signé le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires. La Belgique continuera donc probablement à débattre de la place du nucléaire au sein des instances de l’OTAN, sans s’engager dans une politique individualiste et solitaire de désarmement unilatéral.

Premier constat: l’horizon d’un désarmement nucléaire est toujours plus lointain dès lors que l’on observe une remontée en puissance des stratégies nucléaires à l’échelle de la planète, situation contrastant avec l’adoption d’un traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN).

Vue en plein écran André Dumoulin, ULiège. ©doc

Adopté par 122 États à l’Assemblée générale des Nations unies le 7 juillet 2017, ce traité ne comporte pas de mesures concrètes de nature à favoriser, à court terme, le désarmement nucléaire et ferait de "l’ombre" au TNP (Traité de non-prolifération nucléaire) qui dispose, via l’AIEA, de protocoles additionnels permettant l’application plus draconienne de mesures de contrôle et de vérification après détection de programmes clandestins.

Considéré comme une victoire de la société civile (en particulier l’ICAN abolitionniste) jugeant le désarmement trop lent (article VI du TNP), le traité repose sur des considérations éthiques, environnementales et humanitaires au sujet de l’emploi d’armes nucléaires par accident, malveillance ou intention de nuire. Il s’agit dans ledit traité de l’interdiction de la fabrication, de l’acquisition, de la possession, du stockage, du transfert, de l’implantation et du partage de l’arme nucléaire, y compris le principe de la dissuasion nucléaire. Dans ce cadre, les armes nucléaires à double clef américaines en Europe sont aussi clairement visées.

Pour la diplomatie belge, il y a un intérêt à voir l’OTAN décider de nouvelles réductions d’armements avant la perspective encore très hypothétique d’élimination totale en fin de parcours.

L’idée est d’aboutir à des résultats aussi engageants que ceux obtenus à Ottawa pour les mines antipersonnelles et à Oslo pour les sous-munitions, en faisant en sorte que, pour les armes nucléaires aussi, la délégitimation finisse par opérer chez les décideurs et que la norme puisse guider le choix et le comportement des États. Ici, l’opinion publique (dans les démocraties!) serait un des moteurs d’influence et de pression via un traité jugé très idéologique par ses contradicteurs[1].

Du point de vue juridique, le texte pouvait être appliqué après ratification par un minimum de 50 États. Au 24 octobre 2020, 50 États l’avaient ratifié, rendant son entrée en vigueur possible le 22 janvier 2021. Mais tous les pays nucléaires et OTAN – dont la Belgique - ont refusé de participer aux négociations[2] ou à la signature du texte. Il est à relever que seuls les États qui l’ont ratifié sont concernés par ledit traité. D’autres affirment que les négociations présidant à l’établissement du traité ont ignoré la complexité des relations internationales entre puissances: les intérêts des États nucléaires et des États sous parapluie nucléaire ainsi que les coopérations en jeu n’ont que très peu été pris en compte dans la rédaction de ce traité «aspirationnel (expression Fanget et Lecoc, députés français).

Du principe de réalité

Plus généralement, toute avancée en matière de désarmement impose:

- le retour à la confiance entre puissances nucléaires au niveau régional et mondial; ce qui n’est pas le cas aujourd’hui;

- l’existence de conditions et circonstances géostratégiques favorables et non conflictuelles: encore à susciter ;

- l’obligation d’engager une démarche partagée, équilibrée, faisable, durable, vérifiable et sûre en la matière, en tenant compte des disproportions capacitaires entre les États nucléaires: vaste chantier à concevoir.

Pour l’OTAN (sept. 2017), «Chercher à interdire les armes nucléaires par un traité qui n’engagera aucun État possédant effectivement de telles armes ne sera pas efficace, ne réduira pas les arsenaux nucléaires, ne renforcera la sécurité d’aucun État, et ne contribuera pas à la paix et la stabilité internationales. Cette initiative risque même d’avoir l’effet inverse et de créer des divisions et des divergences à un moment où une approche unifiée de la prolifération et des menaces pour la sécurité est plus nécessaire que jamais.

Le traité sur l’interdiction va à l’encontre de l’actuel dispositif de non-prolifération et de désarmement. Il risque de fragiliser le TNP, qui est au cœur des initiatives mondiales de non-prolifération et de désarmement depuis près de 50 ans, et le régime de garanties de l’AIEA, qui l’étaye. La crise causée par la Corée du Nord montre combien il est important de préserver et d’améliorer le cadre actuel du TNP.

De notre point de vue, le traité sur l’interdiction ignore les réalités de l’environnement de sécurité international, de plus en plus complexe. Alors que le monde doit rester uni face à des menaces grandissantes, en particulier la grave menace que représente le programme nucléaire nord-coréen, ce traité ne tient pas compte de ces défis de sécurité urgents».

Il n’est pas question pour le ministère des Affaires étrangères ni le gouvernement de se laisser entraîner sans réflexion dans cette dynamique parlementaire à motivation électoraliste.

Pour la diplomatie belge, il est trop tôt pour engager la Belgique dans une politique volontariste proposant le retrait des bombes B-61 du Royaume, mais il y a un intérêt à voir l’OTAN décider de nouvelles réductions d’armements avant la perspective encore très hypothétique d’élimination totale en fin de parcours. Les réductions devront obligatoirement être négociées en parallèle avec les armes nucléaires tactiques russes (politique de contrepartie dans le domaine des mesures de confiances et de sécurité-MDCS). En attendant, le principe de précaution de maintien du résiduel nucléaire otanien est défendu par la Belgique, membre historique de l’Alliance atlantique.

Les différentes recommandations de la Chambre et du Sénat sont considérées comme un indicateur important, mais la question est plutôt de déterminer comment fixer un agenda pour atteindre ces objectifs et comment éventuellement entamer un débat au sein de l’OTAN sur ces matières. L’action du gouvernement s’enchaîne bien avec la philosophie des documents parlementaires, mais il n’est pas question pour le ministère des Affaires étrangères ni le gouvernement de se laisser entraîner sans réflexion dans cette dynamique parlementaire à motivation électoraliste ou par des pressions de mouvements de paix médiatisés, mais minoritaires. Il n’est pas question de s’engager seul dans une diplomatie antinucléaire avec les États‑Unis. Il s’agit plutôt de s’intégrer dans un groupe plus large pour engager la réflexion. Relevons que la proposition de résolution n°372 de la Chambre des Représentants relative à l’adhésion de la Belgique au traité international d’interdiction des armes nucléaires[3], elle fut rejetée par 66 voix contre 74 le 16 janvier 2020.

Ne pas jouer en solo

À terme prévisible, la Belgique s’inscrit toujours dans la politique nucléaire de l’OTAN, sachant que les décisions relatives à l’avenir de la présence de ces armes spéciales en Europe seront la résultante, pour l’essentiel, des débats organisés par les États‑Unis et dont l’argumentaire reposera prioritairement sur les facteurs budgétaires, sécuritaires et politiques nationaux.

En matière de désarmement, la Belgique est favorable à une diminution progressive et graduelle des armements nucléaires devant mener, in fine, à leur abolition. Sans y associer la question de la dissuasion – celle-ci fait l’objet d’un positionnement spécifique dans le cadre de la politique de l’Alliance atlantique –, la politique belge en matière de désarmement défend le principe de la mise en œuvre du désarmement nucléaire qui devra obligatoirement être complet, généralisé, vérifiable et non discriminatoire.

En d’autres termes, si la Belgique promeut l’application de l’article VI du TNP dans les divers fora internationaux, elle ne souhaite pas se désolidariser du cadre dissuasif de la stratégie globale de l’Alliance atlantique symbolisée en partie par les armes nucléaires américaines déployées en Europe. Dès lors, l’harmonisation entre le positionnement de la Belgique en matière de désarmement nucléaire complet et la position du pays en matière de solidarité dissuasive ne sera possible que si et seulement si l’Alliance elle-même, sur une base consensuelle, abordait la question de la dénucléarisation du champ sécuritaire européen dans l’espace de l’OTAN.

L’attitude adoptée par les représentants belges aux différents fora où le désarmement nucléaire est abordé indique que la Belgique cherche, en harmonie avec les accords gouvernementaux, davantage de transparence et la poursuite de la diminution de l’arsenal nucléaire avant son élimination définitive et l’arrêt du développement de nouveaux types d’armes nucléaires. La diplomatie belge considère cependant que les conditions ne sont pas réunies pour aller plus loin actuellement – en solo – dans le cadre de l’OTAN en matière de désarmement «substratégique» et que, s’il y a un débat plus ouvert un jour sur la notion de dissuasion nucléaire intraeuropéenne en Belgique, il se situera dans un premier temps dans le champ politique, non dans le champ opérationnel.

La Belgique continuera probablement à débattre de la place du nucléaire au sein des instances de l’OTAN avec les autres pays alliés et la nouvelle politique de l’administration Biden– sans s’engager dans une politique individualiste et solitaire de désarmement unilatéral qui pourrait consister à sortir ses forces aériennes de la mission de frappe nucléaire. Le gouvernement actuel n’a pas signé ni ratifié ledit traité. Les Ecolos s’y associant.

[1]Lova Rinel-Rajaoarinelina, "Le bon, la brute et le truand: lecture des traités nucléaires", Revue Défense nationale, janvier 2019.

[2]Seuls les Pays-Bas ont participé aux négociations à l’ONU, étant donné que leur Parlement et leur ministre des Affaires étrangères étaient initialement favorables à une discussion. Toutefois, le pays a finalement voté contre le document, car les diplomates néerlandais ne voulaient pas signer un texte qui soit en contradiction avec les critères de l’OTAN en la matière.