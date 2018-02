La Commission définit des options concrètes pour le budget futur de l'Union européenne

Ce vendredi, les chefs d’État et de gouvernement se réuniront à Bruxelles pour discuter d’une question qui influera sur la vie et l’avenir commun de tous les citoyens européens: le prochain budget à long terme de l’Union européenne.

Corina Crețu

Commissaire européenne chargée de la politique régionale

Il s’agira non de se livrer à des comptes d’apothicaire, mais d’esquisser les contours d’un budget dont la taille sera à la mesure de nos ambitions et de notre imagination en tant que membres d’une Union, et qui nous permettra de relever efficacement les défis les plus urgents auxquels nous sommes d’ores et déjà confrontés ou qui se profilent à l’horizon: gestion à long terme de la migration, lutte contre le changement climatique, maintien de la position de l’Union dans une économie mondialisée, pour n’en citer que quelques-uns.

Pour orienter la discussion, la Commission a formulé des options (accompagnées de leurs conséquences) illustrant les idées qui alimentent depuis longtemps le débat public. Deux ou trois scénarios détaillés ont été élaborés pour chaque poste de dépense important de l’Union. L’idée est de faire réfléchir les Européens sur la place qu’ils sont prêts à donner à l’Union dans leur vie. Cet exercice a pour but de permettre à la fois aux dirigeants et aux citoyens de faire des choix rapides et judicieux.

L’Union européenne devrait non seulement se concentrer sur les domaines présentant une valeur ajoutée européenne évidente (la Commission travaille actuellement à la définition de ce concept), mais aussi continuer à soutenir les réformes là où elles sont nécessaires. Corina Cretu

En effet, le facteur temps revêt ici une grande importance; la Commission présentera sa proposition le 2 mai de manière à ce que le budget puisse être adopté avant les élections européennes de 2019. La raison en est que chaque semaine passée à tergiverser sur des lignes budgétaires a des répercussions sur le terrain. Dans mon domaine de compétences, à savoir la politique de cohésion, un retard dans l’adoption du budget pourrait empêcher 100.000 projets soutenus financièrement par l’Union de démarrer en temps voulu. Un retard pourrait ainsi avoir pour conséquence, par exemple, d’empêcher de petites entreprises de recevoir le coup de pouce financier de l'UE qu’elles attendent, de retarder la livraison d’équipements médicaux financés par l’Union ou de prolonger de plusieurs mois la présence d’enfants dans une école nécessitant des travaux de rénovation urgents.

Certains aspects de l’architecture du prochain budget n’exigeront pas de longues discussions; il est déjà largement admis que le prochain budget de l’Union devra être plus simple, plus flexible et plus performant.

Pour la politique de cohésion, cela signifie que les règles imposées aux autorités responsables de la gestion des fonds et aux entreprises sollicitant un financement devront être à la fois moins nombreuses, plus simples et plus claires. Cela signifie par ailleurs que, dans un cadre budgétaire s’étalant sur sept ans, il faut davantage de flexibilité pour faire face aux événements imprévisibles. Enfin, cela signifie que le financement de l’Union européenne devrait non seulement se concentrer sur les domaines présentant une valeur ajoutée européenne évidente (la Commission travaille actuellement à la définition de ce concept) mais aussi continuer à soutenir les réformes là où elles sont nécessaires, de manière précisément à ce que les citoyens perçoivent plus rapidement et plus nettement les effets des investissements publics consentis par l’Union et les États membres.

Mais l’importance de la politique de cohésion ne se limite pas à son pouvoir économique; à l’heure où de nombreux électeurs désillusionnés expriment leur frustration en votant pour des partis anti-européens, la politique de cohésion met en évidence les réalisations concrètes de l’Europe sur le terrain. Corina Cretu

La politique de cohésion, dont je suis fière d’être responsable, a apporté la preuve de sa valeur ajoutée européenne. En tant que principal outil d’investissement, elle a été une planche de salut pour bon nombre de pays, régions, villes, universités et entreprises de l’UE tout au long de la crise économique, avec la création de 1,2 million d’emplois au cours des dix dernières années. Elle favorise la croissance dans tous les États membres en ouvrant de nouveaux marchés, en intensifiant les échanges et en améliorant les infrastructures. En outre, elle a contribué, grâce à des décennies entières de programmes de coopération transfrontalière, à guérir l’Europe des blessures laissées par son histoire.

Mais l’importance de la politique de cohésion ne se limite pas à son pouvoir économique; à l’heure où de nombreux électeurs désillusionnés expriment leur frustration en votant pour des partis anti-européens, la politique de cohésion met en évidence les réalisations concrètes de l’Europe sur le terrain, tout en travaillant en collaboration étroite avec les ministres, les autorités régionales, les maires et les parties prenantes au niveau local. Sa valeur ajoutée politique est sans égale. Elle permet de faire en sorte que chaque région, ville et village - autrement dit chaque citoyen – puisse bénéficier du projet européen.