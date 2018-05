La France après un an de présidence Macron

Le Président français Emmanuel Macron est sur le point de célébrer sa première année à l’Élysée. C’est l’occasion de faire un premier bilan de son action et d’examiner les principaux défis qui lui restent à relever.

Norbert Gaillard

Économiste et consultant indépendant

Un premier constat s’impose: l’image de la France à l’étranger s’est redressée de façon spectaculaire. L’ovation reçue par Emmanuel Macron devant le Congrès américain est plus que symbolique: elle constitue le point d’orgue du regain de popularité et de crédibilité de la France sur la scène internationale. Cette situation est paradoxale car le jeune Président apparaît comme le porte-drapeau du multilatéralisme et du libre-échange, deux notions largement pourfendues par un nombre croissant de régimes et même de gouvernements démocratiques.

Le regain de crédibilité dont bénéficie la France est également perceptible en matière économique. Déjà, selon un sondage Ipsos réalisé en décembre dernier, 95% des entreprises étrangères implantées dans l’Hexagone déclaraient que les réformes engagées par le gouvernement d’Edouard Philippe au cours des six premiers mois de présidence Macron allaient "plutôt dans le bon sens". Ces chiffres étaient en nette amélioration. Plus récemment, le classement risque-pays d’Euromoney d’avril 2018 a mis la France au 21e rang mondial, en progression de deux places par rapport au classement d’avril 2017.

Conditions professionnelles

Mais quelles ont été les principales mesures prises par le gouvernement d’Edouard Philippe? J’en mentionnerai deux. Il y a d’abord la réforme du code du travail, lancée dès l’été 2017. Votée par ordonnance en novembre, elle aboutit à la fusion des instances représentatives du personnel, facilite la négociation dans les petites entreprises en l’absence de syndicat, instaure un barème des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif et permet de modifier la durée des contrats à durée déterminée et de certains contrats à durée indéterminée.

Cette réforme va flexibiliser un marché du travail qui souffre de nombreux déséquilibres structurels: inadéquation entre diplômes et emplois offerts, dépendance excessive à l’égard des emplois publics, inadaptation de la formation professionnelle et de l’apprentissage, etc.

Sur ce dernier point, le gouvernement entend justement légiférer dans les prochaines semaines avec son plan "pour la liberté de choisir son avenir professionnel". Cette initiative est nécessaire car le taux de chômage n’a baissé que de 1,4% depuis un an.

La politique économique va dans le bon sens...

Deuxième réforme: le remplacement de l’impôt sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Bien que les montants en jeu ne soient pas si élevés, la refonte de la fiscalité sur les plus riches vise à réorienter leur épargne vers l’investissement "productif" et à soutenir une croissance économique qui vient justement d’enregistrer un net ralentissement au premier trimestre 2018 (+ 0.3% contre + 0,6% au quatrième trimestre 2017).

La politique économique conduite depuis un an va clairement dans le bon sens, mais les défis qui attendent Emmanuel Macron et Edouard Philippe dans les mois à venir sont de taille. Dans un contexte de menaces protectionnistes et de remontée inévitable des taux d’intérêt à l’horizon 2019, la France traîne encore un déficit budgétaire de près de 68 milliards d’euros qui lui laisse de faibles marges de manœuvre, surtout si un retournement conjoncturel se profilait.

... mais peut mieux faire

Or, le pays souffre d’un sous-investissement public chronique dans des secteurs clés. Le vieillissement du parc nucléaire, l’obsolescence d’une partie des infrastructures ferroviaires, les moyens insuffisants dont disposent la Justice, l’Intérieur, les Armées et l’Éducation nationale sont non seulement des freins à la création d’emplois et à la croissance mais aussi des vecteurs de crises politiques et sociales susceptibles de remettre en cause la ligne directrice du gouvernement.

D’un côté, les réformes draconiennes sont indispensables. Avec une dette de près de 50 milliards d’euros et un billet de train qui est subventionné en moyenne à hauteur de 75%, comment les salariés de la SNCF et les syndicats peuvent-ils croire qu’il n’y a pas besoin de lancer une grande réforme du rail? À l’ère du "classement de l’université de Shanghai", comment les étudiants peuvent-ils croire que la sélection pour entrer dans un établissement d’enseignement supérieur est un insupportable abus de pouvoir?