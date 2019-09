La TVA, un impôt trop mal aimé

Dans les arbitrages en matière de finances publiques, il ne suffira pas d’alourdir la taxation des consommations les plus polluantes. De manière plus large, il faudra envisager activement que la taxation de la consommation en général soit relevée.

Co-fondateur et économiste, Orcadia Asset Management

En l’absence de consensus sur quelles dépenses comprimer, et vu aussi l’intérêt de diminuer certains impôts, il faudra accepter d’en relever d’autres. Pour ces derniers, l’orientation prioritaire doit être celle de la taxation de la pollution .

L’idéal serait une vraie taxe carbone, avec cinq caractéristiques de base: être phasée, porter sur toutes les formes de pollution, avoir un poids proportionnel à l’incidence environnementale, englober les importations et être accompagnée d’un correctif social. À défaut, des mesures ponctuelles sont préférables à l’inaction, du genre accises sur le mazout de chauffage, taxe sur les billets d’avion, taxation kilométrique intelligente ou péage urbain.

Il faudra que les recettes de la TVA augmentent. Car la TVA a un nom trompeur: elle est appelée taxe sur la valeur ajoutée parce qu’elle est versée par chaque intermédiaire en fonction de sa valeur ajoutée mais d’un point de vue économique c’est bel et bien une taxe sur la consommation.

La TVA est un impôt qui présente des avantages. Pour commencer, il existe déjà, donc il n’y a pas de nouvelle machinerie à mettre en place, et il s’agit d’un impôt relativement aisé à administrer. Pour l’économiste, la TVA a le mérite de ne pas être une source de distorsion, et ce à trois niveaux:

- pas de distorsion entre travail et capital, à la différence des cotisations sociales ;

- pas de distorsion entre production locale et importations , à la différence des impôts directs et des cotisations sociales.

Un impôt "régressif"?

Bien sûr, la propension à consommer diminue avec le revenu, et la TVA est dès lors présentée comme un impôt non pas "progressif", ni même "proportionnel" mais "régressif", anti-social. Cette critique peut être contrecarrée de deux manières.

D’abord, la TVA nuit moins à l’emploi et à l’activité domestique que les autres grandes sources alternatives de financement des pouvoirs publics que sont l’IPP et les cotisations sociales. Ensuite, le surcroît de recettes généré par un relèvement de la TVA pourrait être associé à une politique sociale, tel un relèvement des minima sociaux ou une baisse de l’impôt des personnes physiques ciblée sur les bas revenus . Ceci aurait pour effet positif collatéral de réduire les "pièges à l’emploi".

À l’heure actuelle, de manière simple et sachant que la TVA fait l’objet de règles européennes de convergence, les biens et services sont rangés dans 4 catégories: taux normal de 21%, taux réduit de 6%, taux intermédiaire de 12% et taux nul.