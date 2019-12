La Wallonie reste imperméable au sentiment d'urgence

Quelques jours plus tard, l’OCDE a publié les résultats 2018 de sa très attendue enquête Pisa sur l’éducation. Résultats pour la Fédération Wallonie-Bruxelles: terribles. Les scores des jeunes francophones reculent une nouvelle fois en lecture. Et s’ils remontent légèrement en mathématique, c’est pour revenir à leur niveau de… l’an 2000, année d’introduction de la pédagogie des "Socles de compétence". Deux décennies plus tard, le remède annoncé pour redresser la barre se nomme Pacte d’excellence.. Il faudra juste attendre un peu pour en sentir les effets: quinze ans…

Comme dans le passé, les autorités régionales gèrent les grands dossiers à coups de conférences de presse et de promesses à long terme. Elles s’abstiennent de s’engager sur des réalisations tangibles à court terme qui seules permettent pourtant de mesurer l’avancée des choses. Dans la plupart des secteurs, la Belgique francophone mise sur sa bonne étoile plutôt que des feuilles de route détaillées et transparentes.

Le maintien de ces dispositifs a pu parfois servir de monnaie d’échange entre les mondes politiques et économiques pour inciter les seconds à masquer leur impatience. Si le sentiment d’urgence n’atteint pas les décideurs politiques, peut-être la parole des acteurs du monde socio-économique va-t-elle enfin se libérer davantage, pour exiger des politiques plus efficaces, transparentes et inscrites sur des résultats visibles rapidement. Ce serait heureux. Et urgent!.