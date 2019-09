La blockchain pour sauver notre planète?

Un des grands avantages de la technologie blockchain est son absence d’intermédiaire et par conséquent la diminution des barrières à l’entrée. S’il y a bien un marché pour lequel celles-ci sont importantes, c’est celui des émissions de carbone...

Après avoir fait la Une des journaux fin 2017 avec un cours approchant les 20.000 dollars, le bitcoin se fait désormais plus discret malgré une belle reprise du cours début 2019.

Derrière le bitcoin, c’est pourtant toute une technologie qui n’attend pas de faire la Une des journaux pour se développer et qui s’apprête à révolutionner de nombreux secteurs.

Le mois dernier par exemple, le Luxembourg a réalisé sa première transaction immobilière en utilisant la blockchain Ethereum sur le principe de "l’immobilier à jetons": permettre à des investisseurs d’acheter et détenir une partie des droits de propriété via des "token" sans nécessairement devoir investir des sommes colossales. Une sorte de titrisation ouvrant la porte à de nouvelles perspectives d’investissement et pouvant permettre de transformer de nombreux actifs illiquides.