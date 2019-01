La bonne année… Cela ne tient qu'à vous

Vous souhaitez, vous aussi, une bonne année à vos collègues ? Excellente idée. Il ressort d'une enquête nationale sur le bonheur * que la satisfaction au travail détermine environ un cinquième (18 %) de notre bonheur général. Ce que nous tendons toutefois à oublier en ces temps de " Chief Happiness Officers " et de gourous du bonheur, c’est que le bonheur au travail est à tout le moins une responsabilité partagée entre employeur et travailleur.

Tout d’abord, notre "bonheur", c’est-à-dire la satisfaction générale que nous avons de notre vie, n’est pas déterminé seulement par notre travail. Ce sont surtout des facteurs génétiques qui déterminent presque pour moitié si nous nous sentons "heureux" ou non. Nous constatons néanmoins que ceux qui travaillent – que ce soit sous une forme rémunérée ou non – se sentent généralement plus heureux que ceux qui ne travaillent pas.