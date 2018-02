La consolidation fiscale entre dans l'impôt des sociétés à partir de 2019

Depuis le 1er avril 2007, les assujettis TVA belges pouvaient déjà opter pour l’unité TVA, et ainsi sortir du champ d’application de la TVA toutes les livraisons de biens ou prestations de services intragroupes, à condition d’existence d’un lien étroit sur les plans financier, organisationnel et économique. À partir de 2019, une forme de consolidation fiscale sera introduite en droit belge. Celle-ci prévoit une compensation entre les pertes de l’année d’une société du groupe et les bénéfices d’une autre société du groupe. Le mécanisme choisi est celui du transfert intragroupe et la cotisation de groupe.