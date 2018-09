La décennie perdue par la Grèce et la zone euro

C’est pour la Grèce et pour la zone euro, une décennie perdue qui s’achève. Une décennie où la solidarité européenne a été sacrifiée au nom du diktat de l’austérité, et où la frilosité politique et le dogmatisme économique ont enterré l’espoir d’une prospérité partagée. Le moment doit aussi nous rappeler les importants défis que la zone euro a encore à relever.

Par Paul Dermine

Chercheur en droit à l'Université de Maastricht et membre du Groupe du Vendredi

Le 20 août dernier, la tutelle qu’a exercée la Troïka sur la Grèce durant huit longues années a pris fin. Officiellement, la Grèce retrouve donc sa pleine et entière souveraineté. À Bruxelles ou ailleurs, ils furent nombreux à saluer ce retour en grâce si chèrement acquis, et la nouvelle ère qu’il annonce pour la Grèce et pour la zone euro.

Le chemin de croix s’arrête-il véritablement ici? Il y a de bonnes raisons d’en douter. Si la pression exercée par les créanciers se relâche, la Grèce reste soumise à une surveillance renforcée, dans le cadre de laquelle d’importants engagements économiques et budgétaires pour le futur ont déjà été pris (notamment celui d’un surplus budgétaire de 2,5% du PIB jusqu’en 2060!).

Un répit de courte durée

La prochaine crise pourrait déjà être en gestation, et le répit ne sera vraisemblablement que de courte durée. . .

La souveraineté retrouvée ne sera donc vraisemblablement que théorique. En outre, plusieurs facteurs de risque demeurent, à commencer par un niveau de dette difficilement soutenable (188% du PIB en 2018). La prochaine crise pourrait déjà être en gestation, et le répit ne sera vraisemblablement que de courte durée.

Il n’en reste pas moins que le moment est symbolique. Non pas par les lendemains riants qu’il augure. Mais bien par le bilan de la période écoulée qu’il appelle. C’est en effet, pour la Grèce et pour la zone euro, une décennie perdue qui s’achève, où les promesses non tenues se sont mêlées aux opportunités manquées et aux espérances déçues.

Une décennie où la solidarité européenne a été sacrifiée au nom du diktat de l’austérité, et où la frilosité politique et le dogmatisme économique ont enterré l’espoir d’une prospérité partagée. Le moment doit aussi nous rappeler les importants défis que la zone euro a encore à relever. L’optimisme ambiant ne doit pas nous faire oublier que la monnaie unique demeure structurellement instable, et qu’il est urgent d’en parachever l’architecture économique et politique, faute de quoi elle pourrait bien ne pas survivre à la prochaine crise.

Les mois à venir s’annoncent cruciaux. Dans le sillage du président Macron, des propositions bienvenues ont été faites. Toutefois, vu l’inflexibilité des États du nord, et l’attentisme des institutions européennes, il semble impossible de dépasser le statu quo dans la conjoncture actuelle. Mais les élections européennes de 2019 pourraient bien distribuer une nouvelle donne.

Dans sa "Feuille de Route pour une Nouvelle Europe", le Groupe du Vendredi identifie trois principaux axes de réforme.

Tout d’abord, il est impératif que la zone euro se dote enfin d’un cadre de restructuration des dettes souveraines. Le niveau d’endettement de certains membres de la zone est aujourd’hui à ce point insoutenable qu’il est illusoire de penser que l’intégralité de ces engagements puisse un jour être honorés.

Le tabou de la restructuration

De la même manière qu’on l’a fait durant la crise pour la dette des banques, il faut aujourd’hui doter la zone euro d’un mécanisme qui permette de restructurer les dettes publiques en son sein de manière ordonnée et objective. C’est l’avis de certains des plus éminents spécialistes sur la question, et la position officielle de plusieurs institutions internationales (à commencer par le FMI): les responsables politiques de la zone euro doivent briser le tabou de la restructuration s’ils souhaitent garantir la stabilité macroéconomique de la zone, et créer les conditions d’une croissance durable en son sein.

Ensuite, il faut doter la zone euro d’une capacité budgétaire autonome. Il ne s’agit pas d’instaurer une politique de redistribution transnationale. Il s’agit simplement de pourvoir la zone euro d’une capacité de réaction commune et crédible aux chocs qui peuvent frapper les économies nationales qui la constituent. Refaire à l’échelon supranational ce que la monnaie unique a naturellement défait, donner à l’euro des garanties budgétaires et politiques, et instaurer une solidarité véritable entre les dépositaires de cette ressource commune: telle est la philosophie de cette proposition.

Technocrates sans visages

S’il est bien une leçon à retenir du drame grec, c’est que la politique économique de la zone euro ne doit plus se décider contre les peuples, derrière les portes closes de l’Eurogroupe ou de la BCE, mais avec eux, en plein jour, dans la chaleur du débat parlementaire. . .

Enfin, il est urgent de démocratiser la gouvernance de la zone euro. Celle-ci a beau être budgétaire, économique ou monétaire, elle est avant tout politique. Elle ne saurait donc être laissée entre les seules mains de technocrates sans visages. Au contraire, ses orientations fondamentales doivent pouvoir être librement décidées par les citoyens et leurs représentants. Renforcement des pouvoirs du Parlement européen, création d’une nouvelle assemblée parlementaire de la zone euro… les options sont multiples. Mais s’il est bien une leçon à retenir du drame grec, c’est que la politique économique de la zone euro ne doit plus se décider contre les peuples, derrière les portes closes de l’Eurogroupe ou de la BCE, mais avec eux, en plein jour, dans la chaleur du débat parlementaire.