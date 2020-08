La difficile question du contrôle du temps de travail

Des heures supplémentaires

Suite à son licenciement, une travailleuse qui réclamait notamment une indemnité de rupture et d'autres montants avait introduit une demande concernant 34 heures supplémentaires, qu’elle affirmait avoir prestées et qui n'avaient pas été payées .

Une telle demande n'est pas rare. Si un travailleur peut accepter d’accomplir quelques heures supplémentaires non traitées convenablement au regard de la loi lorsque les relations avec son employeur sont bonnes, tel n'est évidemment plus le cas après un licenciement. Pourquoi faire le cadeau d’un certain temps de travail qui pourrait être rémunéré à une entreprise, qui ne veut plus de vous et à laquelle on a consacré - dans la lecture qu’on a des événements - davantage de temps qu’on eût dû le faire?