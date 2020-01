La fin du courrier sous film plastique en Région wallonne, ce n'est pas encore pour tout de suite…

Le Conseil d’Etat a suspendu l’arrêté du Gouvernement wallon qui interdit l'envoi d'imprimés publicitaires sous film plastiques. Dès lors, cet arrêté est pour le moment dépourvu de tout effet juridique et les autorités ne pourront pas l’exécuter.

Il y a quelques mois, le gouvernement wallon avait adopté, un arrêté visant à diminuer certains déchets et favoriser la propreté publique.

Charlotte Behets Wydemans et Laurent De Brouwer

Pour rappel, cet arrêté considère que " la mise sous film plastique des publications gratuites n’est pas indispensable à leur distribution, et que les alternatives avérées sont disponibles sur le marché, notamment pour le regroupement des publications, leur protection éventuelle et leur adressage ".

Il interdit l’envoi d’imprimés publicitaires sous film plastique sur le territoire de la Région wallonne , tout en octroyant un temps d’adaptation aux acteurs sur le marché. Mais la réalité s’est avérée plus compliquée que prévu, et une requête en annulation, accompagnée d’une demande de suspension, a été introduite devant le Conseil d’État fin juin 2019.

Suspension de l’arrêté

Selon le requérant en suspension et en annulation, l’arrêté serait entaché d’illégalité en raison du défaut d’alternative appropriée au film plastique.

De fait, le Gouvernement wallon peut prendre des mesures pour limiter la production de déchets de papier et de plastique provenant de publications gratuites, pour favoriser leur recyclage et lutter contre les problèmes de propreté publique liés à leur distribution. À cette fin, il peut notamment interdire les films plastiques autour de ces publications, mais seulement lorsqu’il existe des alternatives appropriées. La section de législation du Conseil d’État avait d’ailleurs rappelé, dans son avis sur le projet d’arrêté du Gouvernement wallon, cette condition sine qua non.