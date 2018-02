La fin du système bancaire?

Ce qui a été salutaire à court terme pour le système bancaire le confronte dorénavant à sa propre inefficience: le système tourne à vide, il consomme beaucoup d’énergie pour un rendement économique minimum.

Vue en plein écran

Par Baudouin Dubuisson

Administrateur de sociétés

En économie comme en physique, un système qui consomme plus d’énergie qu’il n’en produit est un système condamné. Aucun n’échappe à la règle, et le système bancaire pas plus qu’un autre n’y échappera…

Si dans les années soixante, les crédits à l’économie réelle représentaient, avec les emprunts d’État, l’essentiel de l’activité du secteur bancaire, ils ne représentent plus de nos jours et de manière directe, qu’une dizaine de pour cent.

Les crédits hypothécaires et les emprunts d’État poussés dans le dos par les accords de Bâle ont pris une part prépondérante mais ce sont les comptes interbancaires qui se taillent la part du lion avec plus de 50% du bilan des plus grandes banques, signe s’il en est d’un système qui tourne sur lui-même.

Comme toute médaille a son revers, les opérations immobilières financent souvent des actifs existants dont l’offre n’est pas élastique, avec comme conséquence une montée régulière des prix.

Du côté des dettes publiques, l’évolution n’est pas moins inquiétante: dans les années 70, les dettes publiques ne représentaient que +/- 20% du PIB. Nous en sommes de nos jours entre 90 et 100% et la crise de 2008 n’a pas fondamentalement modifié les tendances puisqu’en moyenne la dette publique des pays de l’OCDE a encore augmenté de plus de 30% depuis. Cette tendance lourde n’est supportable que parce que les taux sont particulièrement bas.

Liquidités excessives

L’Histoire retiendra de ces dernières années que l’économie réelle ne réagit pas proportionnellement aux baisses de taux d’intérêt et que l’inflation n’est pas un phénomène strictement monétaire.

L’économie fonctionne à son rythme, plus influencée par les bouleversements technologiques que par les décisions des banques centrales. Depuis que le dollar est inconvertible, la création excessive de monnaie n’est plus sanctionnée, ni par une baisse du taux de change ni par un surcroît d’inflation.

En inondant la planète de 5.000 milliards de liquidités, les principales banques centrales ont certes sauvé un système arrivé au bout de sa logique, mais, contrairement à leur credo, elles n’ont pas relancé l’économie, elles lui ont simplement permis de fonctionner alors que la crise bancaire la menaçait.

Selon Pierre Larouturou, sur les 2.500 milliards mis à la disposition des banques par la BCE depuis 2015, à peine 300 milliards ont abouti dans l’économie réelle via les entreprises et les ménages.

Plutôt que de se transformer en inflation comme la théorie l’expliquait et comme les responsables des banques centrales le prévoyaient, cette abondance de monnaie et la faiblesse des taux d’intérêt ont encouragé l’endettement public et la spéculation.

Nouvelles affres

Ce qui a été salutaire à court terme pour le système bancaire le confronte dorénavant à sa propre inefficience: le système tourne à vide, il consomme beaucoup d’énergie pour un rendement économique minimum. Et de ne voir son salut que dans un relèvement des taux qui pourrait plonger l’économie réelle dans de nouvelles affres.

Le dilemme est clair:

- Le maintien des taux au plancher ne permet plus au système bancaire d’être rentable tout en jouant son rôle vis-à-vis de l’économie réelle, sauf à augmenter le poids qui pèse sur ses clients en termes de frais, de commissions et autres coûts.

- Tout relèvement des taux au-delà du rythme de création de richesses ne peut qu’accroître l’endettement au-delà du supportable, or, dans un système économique arrivé à maturité, la croissance économique n’atteint plus guère que 2% dans les meilleurs cas.

C’est ce constat qui avait amené un ancien président de la Fed à parler de monnaie hélicoptère, voulant signifier par là qu’il serait sans doute plus efficace d’injecter directement les liquidités nouvellement créées dans l’économie, voire même aux consommateurs plutôt que de miser sur un vague multiplicateur de crédit…

Plusieurs indices semblent confirmer que cette voie se dessine, lentement mais sûrement. Récemment, un groupe de personnalités comprenant des politiques et des économistes "nobélisés" a lancé un appel en faveur d’un financement direct de la Banque européenne d’investissement par la BCE. Le tout pour financer exclusivement des projets stratégiques.

Maladies de jeunesse

Vue en plein écran ©EPA

Dans un autre registre, les monnaies virtuelles tracent leur chemin au point d’avoir suscité la réaction de la patronne du FMI en déclarant que les banques centrales ne pouvaient plus ignorer le phénomène. Les maladies de jeunesse se passeront comme celles de la monnaie fiduciaire au temps de John Law et de la rue Quincampoix.

Certaines banques centrales envisageraient déjà de lancer leurs propres monnaies virtuelles, bien entendu sans passer par le circuit bancaire traditionnel! Ces phénomènes, tout comme l’émergence des fintechs, sont des signes annonciateurs du bouleversement qui s’annonce.

Comme toujours, les spécialistes lèveront les bras au ciel et trouveront mille objections à l’évolution qui se dessine, oubliant comme toujours que les grandes ruptures ont toujours commencé par un mouvement marginal. Mais comme toujours aussi, plus on creuse, moins on voit la ligne de l’horizon, et un spécialiste ça creuse…