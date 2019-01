"La finance durable n'a qu'un effet anecdotique sur la marche du monde"

La finance durable fait de plus en plus d'adeptes. Et pourtant... Le directeur de l'Observatoire de la finance explique pourquoi il ne faut pas tomber dans la béatitude face à ces "nouvelles" pratiques.

Par Paul H. Dembinski, directeur de l'Observatoire de la finance

Vue en plein écran ©doc

La finance durable fait beaucoup parler d’elle. Dans les rangs – croissants – des adeptes, on loue les vertus de la responsabilité sociétale des entreprises, de l’investissement, lui aussi, responsable, de la vision à long terme, de la contribution à la transition énergétique et aux objectifs de l’ONU en matière de développement durable etc. Les portefeuilles qui s’inscrivent dans cette lignée ont pris l’ascenseur. Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes qui – dans la finance durable – aurait trouvé l’instrument idoine pour imposer en douceur aux entreprises cotées un changement de cap radical.

La finance durable – la vraie – doit chercher un relais politique.

Trois apories

Les choses ne sont malheureusement pas si simples. Une telle conclusion repose sur au moins trois apories.

• La première est technique. En effet, moins de 5% des transactions boursières relèvent du financement au sens propre des entreprises cotées, les 95% restants portent sur l’allocation du stock existant. Ainsi, la pression que vise la finance durable passe principalement par le cours et sa volatilité et exerce une action très indirecte sur l’entreprise. Elle passe par deux canaux: via les conditions futures de son financement (conditions de crédit et des nouvelles émissions d’actions) et via l’effet sur la part variable des rémunérations du top management.

Il faut donc que le choc sur le cours soit significatif et durable pour que l’entreprise se remette en question en profondeur. Il en va ainsi de l’industrie du tabac, qui est actuellement objet d’un boycott résolu. Ce dernier n’est paradoxalement ni issu, ni relayé par la finance durable. Il émane des agences et ONG de lutte contre le cancer, relayées par certains assureurs. L’exercice montre d’ailleurs ses limites car, sous pression, l’industrie du tabac se "réinvente" certes, mais autour de la marijuana.

• La deuxième aporie est liée aux modes de gestion. Pour exercer une vraie pression, il faut une action concertée de grande envergure de la part des acteurs de la finance durable. En l’état, c’est peu probable. D’une part, parce que des exclusions de titres sont de nature à affecter négativement le profil financier risque-rendement des portefeuilles sous gestion, donc faire subir une perte aux clients, et donc susciter leur mécontentement voire leur départ et la perte des commissions subséquentes. D’autre part, parce que l’éventail des définitions de la durabilité est sans limites, et la culture des "solutions maison" prévaut parmi les gestionnaires. Peu de chances donc pour qu’une action concertée de grande envergure naisse dans les rangs de la finance durable.

• La troisième aporie est politique. La notion de durabilité a au moins deux, voire trois, dimensions: écologique, sociale et celle de la gouvernance. Le suivi des entreprises que déploient les institutions de la finance durable privilégie la dimension écologique – notamment pour ce qui est de la pollution. Il est ainsi évident que, sur ces critères, les géants du net s’en sortent mieux que ceux du pétrole.

Par cette manière de faire, la finance durable évite d’aborder de front la dimension sociétale et les débats de valeurs qui l’accompagnent. En effet, la responsabilité sociétale, ce n’est pas seulement le niveau et l’étendue des rémunérations, mais aussi les modes de management et de marketing, et – surtout – les qualités inhérentes au bien ou service produit par l’entreprise. Ces considérations sont nettement plus difficiles – coûteuses – à quantifier que l’empreinte écologique; de plus – en dépit de leur importance pour la durabilité sociale –, elles ne font pas l’unanimité.

Si la finance durable n’opère pas de percées significatives sur ces trois points, dans sa forme actuelle, elle n’aura qu’un effet anecdotique sur la marche du monde. Aujourd’hui, la finance durable est "embourgeoisée"; elle a offert une belle "narration" et permis à la branche de la finance, malmenée par la crise, de redorer son blason tout en donnant – à bas prix – bonne conscience aux protagonistes.

Une approche déterminée

Le regroupement des centres de compétences en matière de finance durable à Genève donne peut-être une chance pour qu’une stratégie d’action aux ambitions mondiales digne de ce nom émerge au bord du lac Léman. Mais, pour cela, il faut une approche plus déterminée qui conjugue l’action privée à la pression publique. En effet, une coalition spontanée et de grande envergure des intermédiaires et des propriétaires de fonds – les retraités présents et futurs – prêts à prendre des vrais risques voire à assumer des pertes, est peu probable. La finance durable – la vraie – doit donc chercher un relais politique.