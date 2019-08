La fiscalité belge est à la dérive depuis 1962

Solidarité fiscale

Les assisses de la fiscalité belge reposent sur deux réformes fiscales fondatrices, en 1919 et en 1962 . La réforme fiscale de 1919 rattacha l’obligation fiscale à un devoir social. S’inscrivant sans le sillage de la création de la sécurité sociale, la réforme fiscale de 1962 alla, quant à elle, beaucoup plus loin dans l’idée de solidarité fiscale. Elle fut, en effet, bâtie sur deux principes, à savoir la globalisation (ou synthèse) des revenus et leur taxation à un taux progressif par paliers. Elle fonda l’impôt sur la capacité contributive de chaque contribuable. En termes macro-économiques, il s’agit d’une logique typiquement keynésienne.

Impôt sur l’épargne

Globalisation

La globalisation des revenus est elle-même sujette à débats. Elle signifie que l’ensemble des revenus, qu’ils proviennent du travail et de l’épargne, contribuent à déterminer la base imposable d’une personne physique. En bonne logique, les revenus du travail, parce qu’ils sont plus précaires et biologiquement plus risqués, devraient pourtant être soumis à une pression fiscale allégée par rapport aux revenus de l’épargne, plus pérennes. C’était d’ailleurs l’orientation initiale retenue lors de la réforme de 1962. Pourtant, le gouvernement de l’époque décida finalement de soumettre à une même pression fiscale les revenus du travail et du capital. Cette décision fut fondée sur la constatation que la précarité des revenus du travail avait été atténuée par le développement de la législation sociale, et que les revenus du capital avaient, suite à la guerre, perdu leur caractère de permanence.