La liberté d'enseignement et le port du voile

Porter le voile dans une haute école

Elles introduisirent une action en référé pour obtenir la cessation de cette interdiction. Le président du tribunal posa une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle : le décret du 31 mars 1994 de la Communauté française définissant la neutralité de l’enseignement est-il conforme, en ce qu’il permet à un pouvoir organisateur de prévoir un tel règlement, aux articles 19, 23 et 24 de la Constitution ( liberté de religion, droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et neutralité de l’enseignement )?

Les thèses en présence

Les étudiantes plaidaient que le règlement constituait une ingérence dans leurs droits fondamentaux non prévue par une loi et qu’il les empêchait de poursuivre leurs études dans le respect de leurs convictions religieuses.

La haute école et la Ville de Bruxelles, en sa qualité de pouvoir organisateur, arguaient du fait que la liberté de religion n’est pas une liberté absolue et que le respect du principe de neutralité peut nécessiter une interdiction de porter des signes religieux et philosophiques dans les établissements d’enseignement. Elles précisaient qu’une telle interdiction peut avoir pour objectif de protéger les convictions d’autrui et notamment celles d’étudiantes musulmanes choisissant de ne pas porter le voile et de ne pas rendre publiques leurs convictions religieuses.