La ligne internet est à votre nom? Vous êtes en principe responsable

Par Maud Cock et Étienne Wéry Avocats, Ulys

Les faits et la jurisprudence allemande concernés

D’où les questions préjudicielles posées par le tribunal régional de Munich: dans un tel cas, garantit-on encore, aux titulaires de droits, des voies de recours appropriées contre les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins , susceptibles d’aboutir à des sanctions efficaces et dissuasives à l’encontre des contrevenants, comme l’exigent les directives applicables?

L’arrêt de la Cour de Justice du 18 octobre 2018

Selon la Cour, le litige induit la question de la conciliation nécessaire des exigences liées à la protection de plusieurs droits fondamentaux à savoir le droit à un recours effectif et le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part.