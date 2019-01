La maladie protège-t-elle automatiquement du licenciement?

Une loi du 10 mai 2007 interdit toute forme de discrimination fondée sur l’état de santé actuel ou futur du travailleur. Faudrait-il en déduire qu’en cas de maladie, on est automatiquement protégé contre le licenciement?

Avant 2007, la loi permettait, en cas de licenciement après une incapacité de six mois au moins, de déduire de l’indemnité compensatoire de préavis en cas de rupture du contrat de travail le mois de salaire garanti. Les temps ont incontestablement changé et la législation aussi. Dans un arrêt du 24 mai 2018 (JTT 2018, p. 462), la cour du travail de Bruxelles s’est prononcée sur la validité d’un licenciement d’un travailleur bénéficiant d’un crédit-temps et ayant, par ailleurs, eu de nombreux jours d’incapacité de travail.

Charge de travail et absences

Très vite après avoir été engagé par une administration mais sous contrat de travail, un travailleur démontra son incapacité à atteindre les objectifs qui lui étaient donnés, à savoir le traitement de huit dossiers par jour en moyenne. En outre, et il n’y eut aucun reproche formulé à cet égard-là, son état de santé provoqua de nombreuses périodes d’incapacité.

Lorsqu’il fut licencié en 2015, son taux d’absentéisme était presque d’un jour sur deux. Des efforts avaient été faits pour le motiver et ceux-ci portaient parfois leurs fruits en termes d’objectifs à atteindre mais, globalement, ses résultats étaient largement inférieurs à ce qui était attendu de lui.

Il fut donc décidé de le licencier moyennant indemnité et ce, en raison de la désorganisation du service et de dysfonctionnements divers concernant le travail et la "discipline". Celui-ci n’accepta pas la décision et considéra qu’il était en droit de réclamer deux indemnités de protection liées au crédit-temps dont il bénéficiait et à la discrimination dont il aurait été victime en raison de son état de santé.

L’interruption de carrière

Le travailleur qui bénéficie d’une interruption de carrière, même partielle, bénéficie d’une protection contre le licenciement. Le législateur n’a pas voulu que l’exercice de ce droit susceptible de perturber l’organisation du travail ne pousse l’employeur à se débarrasser de celui qui dérangerait. Néanmoins, la loi permet à l’employeur d’établir que le licenciement d’un travailleur dans cette situation n’est pas lié au crédit-temps dont il bénéficie et que l’indemnité de protection n’est pas due.

Dans l’affaire soumise à la cour, il fallait procéder à cette appréciation et la cour releva le nombre particulièrement important de jours d’absence et les répercussions de celles-ci sur l’organisation du travail des collègues et l’accroissement de l’arriéré de traitement des dossiers. Elle retint également le fait que la "productivité" du travailleur était largement inférieure aux objectifs retenus. Les deux phénomènes conjugués permettaient de conclure qu’ils constituaient la véritable cause du licenciement et non pas le crédit-temps.

Discrimination en raison de l’état de santé?

La législation prévoit que, si le travailleur qui se plaint d’avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé démontre l’existence de faits présumant qu’il aurait pu se trouver dans cette situation, c’est à l’employeur de prouver que tel n’est pas le cas. En l’occurrence, la cour rejeta tout d’abord l’argument du travailleur selon lequel des informations d’ordre médical auraient été communiquées irrégulièrement à son supérieur hiérarchique; ce qui aurait été de nature à influencer sa décision. En réalité, tel n’avait pas été le cas.

Cohérente avec sa première analyse, la cour répéta que le licenciement avait bien été décidé en raison des absences répétées et de l’insuffisance des prestations et que rien ne permettait de présumer que l’état de santé du travailleur aurait été la réelle cause du licenciement; pas de présomption et donc pas de renversement de la charge de la preuve. Le travailleur, forcément, n’apportait pas non plus la preuve d’une discrimination.