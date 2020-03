La mauvaise publicité a toujours été l'ennemi n°1 des entreprises

Les victimes des incendies en Australie entendent bien faire valoir leurs droits. Mais qui blâmer pour ce terrible coup du sort, aussi destructeur qu’imprévisible ? Un collectif de victimes s’est joint à l’association "Friend of the Earth Australia" afin d’introduire une plainte contre la banque ANZ.

Une épaisse couche de cendres recouvre l’Australie. Huit millions d’hectares sont partis en fumée dans les terribles incendies qui ont ravagé le pays ces 5 derniers mois. Les pertes humaines et économiques sont telles qu’il n’a pour l’instant pas été possible d’établir de bilan définitif.

Jean-Pierre Buyle et Olivier Piret-Gerad

Un collectif de victimes s’est joint à l’association "Friend of the Earth Australia" afin d’introduire une plainte contre la banque ANZ.

D’après les plaignants, le financement des énergies fossiles par la banque serait en lien avec la gravité des incendies. La procédure a été introduite auprès du Point de Contact National de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) auprès de l’Australie.

Soft law

Le collectif se fonde sur les Principes Directeurs institués par l’OCDE à l’attention des entreprises multinationales, dont font partie certains établissements de crédits. Ces principes instituent des normes non contraignantes favorisant une conduite raisonnable des entreprises dans un environnement mondialisé. Ces principes contiennent des recommandations en matière climatique.

Les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales adoptés par l’OCDE appartiennent à ce qu’il est de coutume d’appeler la "soft law". Il s’agit de normes qui établissent des standards de bonne conduite et d’éthique, mais qui ne sont pas sanctionnés en tant que telles par le droit positif.

Les Points de Contact Nationaux (PCN) sont chargés d’aider les entreprises à prendre les mesures adéquates pour assurer l’application de ces Principes. Les PCN constituent également un pôle de médiation et de conciliation permettant de réceptionner les plaintes et de dégager des solutions innovantes à des problèmes qui nous concernent tous. Le réchauffement climatique en est un parfait exemple.

La plainte du collectif reproche notamment à ANZ d’enfreindre non seulement les Principes Directeurs, mais encore l’accord de Paris sur le climat. Selon les plaignants, les investissements d’ANZ en Australie seraient responsables de l’émission de 2,8 milliards de tonnes de CO2. Ils auraient augmenté de 34% ces deux dernières années.

Les plaignants ne recherchent aucune indemnisation devant le PCN. Ils sollicitent toutefois de la banque qu’elle dévoile la quantité de CO2 émise grâce à son portefeuille d’investissement, et s’engage à diminuer la part polluante dudit portefeuille.

Le PCN n’étant pas un Tribunal de l’ordre judiciaire, il ne doit pas rechercher l’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Ceci a pour conséquence que le PCN ne doit pas s’interroger sur l’épineuse question de la causalité entre l’investissement querellé dans l’industrie du charbon et les violents incendies en Australie.