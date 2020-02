La mise en garde de Tocqueville à l'adresse des démocraties

L’économiste et essayiste français Nicolas Baverez invite pour sa part à relire Tocqueville pour mieux cerner le monde actuel, avec ses soubresauts et ses convulsions. Baverez prend ainsi la suite de Raymond Aron qui avait en son temps, lui aussi, fortement contribué à réhabiliter un Tocqueville étrangement peu apprécié dans son propre pays. Alors que dans les pays anglo-saxons, il est considéré comme un philosophe politique majeur.

"Dans les pays développés, le populisme prend sa source dans la déstabilisation des classes moyennes du fait de la mondialisation et de la révolution numérique, dans la polarisation des individus et des territoires, dans le blocage des salaires nets pour une majorité de la population active (…), dans les peurs identitaires face aux vagues migratoires…", poursuit-il.

La présidence de Donald Trump, estime Baverez, illustre parfaitement les risques de dérive despotique qui pèsent sur la démocratie, discréditant ses valeurs, biaisant ses institutions et corrompant ses mœurs. À ses yeux, l’année 2016, avec le Brexit et l’élection de Trump, marque une rupture historique. "Elle acte la disparition du monopole de l’Occident dans la conduite de l’histoire mondiale ouverte à la fin du 15 e siècle (…) Le monde se retourne", assure-t-il.

Mais Tocqueville n’est pas seulement précieux dans l’analyse des fragilités des démocraties. Il est également pertinent pour trouver des solutions à leur crise. Cette solution passe par le réengagement des citoyens, à travers l’éducation et des contre-pouvoirs efficaces. Baverez ajoute à cela "un nouveau contrat économique et social inclusif pour les hommes et les territoires, le renforcement de l'État de droit et le rétablissement de la sécurité, qui constitue la première condition de la liberté".