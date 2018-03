La mystification d'un État nourricier

Le pire, d’ailleurs, serait l’espoir insensé d’un retour aux temps anciens. Cette crise n’est pas une parenthèse. C’est véritablement un basculement capitalistique. Elle ne fait d’ailleurs que commencer, car elle révèle et accélère le mal-être de l’État-providence. Ce n’est pas non plus la saturation du capitalisme, comme certains voudraient en faire le postulat idéologique. Cette crise est l’état naturel de l’économie. Celui-ci est une succession de ruptures et de déséquilibres.