La nouvelle gouvernance des sociétés cotées et la rémunération des dirigeants

Ce Code apporte des nouveautés mais les fondamentaux demeurent, notamment le principe élémentaire de "comply or explain". Il énonce qu’une société cotée a le choix de se conformer, ou non, aux préceptes du Code 2020. Dans la négative, le rapport annuel (public) mentionnera les mesures recommandées non implémentées et les raisons pour lesquelles tel n’a pas été le cas. L’approche demeure donc incitative, sans autre sanction que celle du marché.