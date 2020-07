La nouvelle loi anti-blanchiment assujettit le football professionnel

Le jeudi 16 juillet 2020, la Chambre des représentants a entériné le projet de loi «portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces ».

Nouveaux assujettis

Seuil pour les cartes de paiement prépayées

Les seuils d’exemption d’identification et de vérification des clients détenteurs de cartes de paiement prépayées sont réduits de 250 euros à 150 euros , une exemption qui n’est par ailleurs plus applicable en cas de remboursement ou de retrait d’espèces supérieur à 50 euros ou en cas d’opérations de paiement à distance.

Liste des fonctions publiques belges importantes

Vigilance à l'égard des pays tiers à haut risque

Les obligations de vigilance renforcée que les assujettis doivent (déjà) appliquer à une relation d’affaires impliquant un pays tiers à haut risque sont désormais identifiées expressément. Il s’agit de la collecte d’informations (supplémentaires) sur le client et/ou le(s) bénéficiaire(s) effectif(s), la nature de la relation d’affaires, l’ origine des fonds , et les opérations du client; de l’obtention d’une autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie de nouer ou de maintenir la relation; de l’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles; et de conditions relatives au premier paiement du client.

Coopération entre États membres

Enfin, les règles de coopération nationale et internationale et d’échanges et d’accès aux informations confidentielles entre autorités compétentes sont adaptées. Cela afin de faciliter la collaboration notamment entre les autorités de contrôle et, entre autres, la CTIF ou les autorités de supervision.