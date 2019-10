La nullité du contrat est la sanction en cas de non-respect des conditions d'accès à la profession

Accès spécifique

Dans la cause jugée devant la Cour de cassation, la particularité consistait en ce que l’entrepreneur, pour les activités de finition et d’entrepreneur général, ne disposait pas de l’accès à la profession au moment de la conclusion du contrat mais il les avait acquises très peu de temps après et en disposait bien au moment de l’exécution des travaux.

Nullité et non-paiement

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel et juge que c’est à la date de la conclusion du contrat (et non la date de la réalisation des travaux) que l’entrepreneur doit disposer des compétences professionnelles requises et qu’à défaut, le contrat est frappé de nullité.