La pension à points va-t-elle passer par la porte, par la fenêtre ou via le soupirail?

Pour les experts, une pension à points qui permet de geler le point pension en fonction de la situation démographique et économique du pays est un must.

Pour comprendre cela, il convient de saisir les objectifs poursuivis par les uns et les autres dans ce dossier. Pour les experts, l’objectif à atteindre est d’ assurer la soutenabilité financière du régime des pensions de manière générale. Clairement dit, diminuer le "poids" des pensions pour les autorités. Pour les syndicats, l’objectif est de relever le niveau des pensions légales afin d’assurer aux travailleurs pensionnés le maintien de leur dignité. Selon l’objectif poursuivi et selon ceux que l’on défend, les moyens à mettre en œuvre sont évidemment différents.

Ainsi, pour les experts, une pension à points qui permet de geler le point pension en fonction de la situation démographique et économique du pays est un must. Trop de pensionnés ou une dette publique belge trop élevée l’année où vous prenez votre pension : le point est gelé. Pas diminué (ils insistent), mais gelé (nous insistons). Le budget public est protégé , mais vu que les dépenses et les factures des pensionnés elles ne seront pas gelées, ce sont les pensionnés qui vont déguster!

Pour répondre à cette question, il suffit de lire les revendications de la FEB (Fédération des entreprises de Belgique) sur les pensions, qui datent de 2014. Dans ses revendications, la fédération patronale ne plaide pas pour une pension à 67 ans , mais bien à… 70 ans! Et quoi de mieux pour atteindre cet objectif qu’un système qui permet de geler les pensions des travailleurs pour les forcer à devoir travailler plus longtemps? À moins qu’une partie des experts marchent pour les compagnies d’assurance privée, qui ne demandent qu’à fragiliser le système de pensions légales pour mieux pouvoir le privatiser. Une chose est certaine, ces experts ne cherchent pas à défendre les intérêts des travailleurs.

En Belgique, il faut 1.568 euros pour avoir accès à une maison de repos. Raison pour laquelle la FGTB défend une pension de minimum 1.500 euros par personne pour une carrière complète . En encourageant celles et ceux dont la santé le permet à travailler plus longtemps. 1.500 euros minimum, le prix de la dignité!

Cette proposition coûte 1,6 milliard d'euros par an. Or, via le tax shift, la FEB a obtenu de réduire leur cotisations sociales de 33 à 25%. En acceptant de descendre à 26% au lieu de 25, avec ce 1%, cela rapporterait 1,3 milliard d'euros par an aux caisses publiques. Avec les montants de la fraude fiscale à aller récupérer, l’équation serait largement bouclée. Soutenabilité financière des pensions et pensions dignes pour les travailleurs.