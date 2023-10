La pièce manquante pour une paix entre la Palestine et Israël

Pour réussir le processus de paix, il manque un instrument essentiel: une cour d'arbitrage internationale, ou israélo-palestinienne, chargée de rendre la justice dans les conflits intercommunautaires entre Palestiniens et Israéliens.

Vue en plein écran Sami Mahroum. ©doc

Avec les accords d'Oslo en 1994, qui ont conduit Israël et la Palestine à une reconnaissance mutuelle, le conflit israélo-palestinien est passé d'un conflit caractérisé par un désaccord profond et une grande incertitude à un conflit caractérisé par un désaccord profond, mais une incertitude réduite.

Au cours des années et des décennies qui ont suivi l'accord, il est, en effet, apparu clairement que ni un processus politique ni une solution technologique ne permettraient de mettre un terme au conflit. En réalité, l'échec du premier a donné naissance au second. Les récents événements tragiques de violence, de mort et de destruction n'ont fait que confirmer la certitude que ni la technologie ni la politique ne peuvent contribuer à apporter la sûreté et la sécurité à Israël et à la Palestine.

Face à l'impasse du processus politique, Israël avait cherché une solution technologique au conflit. Pour la seule année 2023, le budget de la défense d'Israël est estimé à 23,6 milliards de dollars, soit 4,5% de son PIB. Bien que les chiffres exacts ne soient pas connus, une part importante des dépenses israéliennes en R&D est consacrée aux technologies de défense et de sécurité. En conséquence, Israël est devenu un exportateur majeur de technologies de défense, de surveillance et de sécurité, avec un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'USD pour la seule année 2022.

La technologie contre la paix

Cette prolifération des technologies israéliennes de défense, en particulier de surveillance, de reconnaissance et de cybersécurité, avait donné à croire qu'il était possible de trouver une solution technologique au conflit avec les Palestiniens, et la formule vieille de plusieurs décennies "la terre contre la paix" avec les Palestiniens avait été remplacée par "la technologie contre la paix" avec les pays arabes voisins.

Il était manifestement naïf, pour ne pas dire plus, de croire que la technologie pourrait un jour remplacer une solution à un conflit alimenté par un sentiment d'injustice.

Parallèlement, cette conviction a également dominé dans l'autre camp, les forces anti-israéliennes soutenues par l'Iran acquérant des technologies militaires plus avancées, notamment des drones, des missiles de précision et des moyens en matière de cyberguerre.

Il est désormais possible, avec un très haut niveau de certitude, d'affirmer que la solution technologique au conflit a échoué. Apparemment, aucune "bonne" solution technologique n'est susceptible d'arrêter le carnage. La technologie n'a servi qu'à donner l'illusion de la sûreté et de la sécurité des deux côtés, mais elle n'a pu apporter la dissuasion nécessaire ni à Israël ni à ses ennemis. Il était manifestement naïf, pour ne pas dire plus, de croire que la technologie pourrait un jour remplacer une solution à un conflit alimenté par un sentiment d'injustice.

Des plaignants, mais pas d'arbitres

Après 70 ans de conflit permanent, le conflit israélo-palestinien s'est transformé en une vaste salle d'audience remplie de plaignants, mais dépourvue d'arbitres. C'est la raison pour laquelle toutes les tentatives de relance d'un processus politique fructueux entre Israël et les Palestiniens ont échoué. Tout au long de ce conflit, le recours aux instruments politiques (les incessants envoyés de paix de l'UE, des États-Unis et de l'ONU), y compris les canaux de négociation officiels et secrets, s'est soldé par un échec. Les assassinats, les actes de violence et les confiscations de biens ont souvent sapé les négociations, entraînant l'arrêt du processus politique.

Pour qu'un tel tribunal fonctionne, il faudra que les deux parties y adhèrent. Il devrait constituer la première étape de la relance du processus de paix.

Pour réussir, le processus de paix manque d'un instrument essentiel: une cour d'arbitrage internationale, ou israélo-palestinienne, chargée de rendre la justice dans les conflits intercommunautaires entre Palestiniens et Israéliens. Cette cour servirait de mécanisme alternatif de règlement des litiges où les parties accepteraient de soumettre leur différend à une tierce partie neutre et impartiale ou à un panel d'arbitres.

Les arbitres agissent de la même manière que les juges d'un tribunal, en évaluant les preuves et les arguments présentés par les deux parties et en rendant une décision contraignante qui résout le litige. Les décisions rendues par une cour d'arbitrage sont juridiquement contraignantes et exécutoires, apportant ainsi une solution définitive aux parties concernées. Un tel tribunal obligerait toutes les parties à respecter le droit international, qu'il s'agisse de personnes ou de biens, protégeant ainsi efficacement le processus de paix politique contre les risques de conflits armés.

Réduire le sentiment de vengeance

En cas d'acte de violence ou de confiscation de biens, le tribunal examinera la situation et prendra une décision contraignante. Pour qu'un tel tribunal fonctionne, il faudra que les deux parties y adhèrent. Il devrait constituer la première étape de la relance du processus de paix.

Il s'agirait, en réalité, d'un instrument de paix manquant et nécessaire dans le conflit israélo-palestinien actuel, qui encouragera l'abandon des représailles violentes au profit de la recherche de la justice par des voies pacifiques. Il offrira une autre voie à la justice, diminuant potentiellement le sentiment de vengeance et favorisant un environnement propice à la négociation et à la réconciliation.

La cour contribuera également à jeter les bases de la réconciliation et créer de l'empathie entre les deux communautés. Elle donnera aussi à la communauté internationale une perception plus crédible des événements sur le terrain.

La Cour suprême d'Israël a parfois joué ce rôle en annulant des décisions gouvernementales préjudiciables aux Palestiniens. Malheureusement, le gouvernement Netanyahou a récemment cherché à limiter les pouvoirs de la Cour suprême. Cependant, la Cour suprême israélienne (qui ne compte qu'un seul membre arabe) n'est guère considérée comme équitable et neutre par les Arabes israéliens et manque de légitimité dans les territoires palestiniens, ce qui la place en mauvaise posture pour jouer un rôle neutre dans la résolution des différends entre les deux communautés. Les Israéliens ne peuvent pas non plus saisir la justice pour des litiges impliquant des Palestiniens ou d'autres acteurs qui se trouvent dans les territoires palestiniens.

Jeter les bases de la réconciliation

Les sceptiques diront peut-être que les organisations terroristes et les gouvernements extrémistes n'adhéreront pas ou ne se conformeront pas aux décisions d'une telle cour, et qu'elle ne pourra donc pas servir efficacement son objectif. C'est très probable, mais la Cour constituera néanmoins une passerelle indispensable et un mécanisme permettant de parvenir à un accord afin d'éviter le recours à la violence. Elle contribuera également à jeter les bases de la réconciliation et créer de l'empathie entre les deux communautés. En outre, la Cour donnera à la communauté internationale une perception plus crédible des événements sur le terrain. Les individus ou organisations reconnus coupables seront poursuivis et persécutés au niveau international, ce qui conférera à la Cour un important pouvoir de dissuasion.

L'absence d'un instrument d'arbitrage pour gérer les conflits violents et permanents entre deux communautés qui vivent ensemble sans système politique ou judiciaire commun a jusqu'ici contribué à faire en sorte que la violence et la vengeance sont apparues comme les seuls instruments de représailles possibles. Quant au recours aux technologies de défense et de sécurité en guise de substitut à la justice, il s'est avéré généralement inefficace, souvent entaché d'un usage contraire à l'éthique et, paradoxalement, un instrument permettant d'infliger davantage d'injustices à des personnes pour la plupart innocentes.