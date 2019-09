La planète "banque" tourne à l'envers ...

Tout ne va pas mal mais rien ne va plus. L’approche des banques vis-à-vis de leurs clients est devenue pour le moins singulière, pour ne pas dire que le monde bancaire tourne complètement à l’envers.

Taux d’intérêt négatifs, taxe sur les dépôts, tarification des retraits, taxation des opérations manuelles, les clients des banques paient de plus en plus pour de moins en moins de services et de rendement. Et, pendant ce temps, on comptabilise :

• plus de 270 milliards € sur les comptes d’épargne des particuliers ;

• plus de 80 milliards € sur les comptes à vue ;

• un dividende des actionnaires en hausse constante dans la plupart des grandes banques ...

Julie Frère Porte-parole Test-achats

- vous y ouvrez un compte et on vous fait payer des frais de plus en plus élevés chaque année.

- vous voulez retirer votre argent et on voudrait aussi vous faire payer.

- vous confiez votre épargne et on ne veut plus vous la rémunérer. On parle même de la taxer maintenant…

Mais les banques sont-elles encore des banques à proprement parler ?

La rentabilité sous pression ? C’est plutôt leur modèle économique qui l’est ... . .

La rentabilité des banques serait sous pression, à cause de la faiblesse des taux. Et aussi les taux négatifs imposés par la banque centrale pour les dépôts que les banques commerciales font chez elles. Au passage, ce taux négatif est une incitation justement à prêter cet argent aux particuliers et aux entreprises, plutôt que de se contenter de le faire prospérer à la banque centrale. Bref, une incitation à faire leur boulot !

Le cours des actions bancaires souffre d’ailleurs depuis que les taux sont repartis à la baisse. Dans un contexte de crise, nous pourrions alors admettre que chaque acteur soit mis à contribution mais ce sont toujours les mêmes leviers ou les mêmes recettes qui sont utilisées, avec par ordre d’apparition: les employés, licenciés et objets de nombreux plans de restructuration, et les clients qui paient de plus en plus pour toujours moins de services et de rendement.

Et l’actionnaire dans tout cela ? Pour l’instant, hormis la baisse de cours (mais tant qu’on n’a pas vendu on n’a pas perdu), l’actionnaire semble être le seul à qui on ne demande pas d’effort. Le dividende distribué par BNP Paribas (la maison-mère) a doublé entre 2014 et 2018. Chaque année ING distribue plus de 2,5 milliards d’euros à ses actionnaires. Un chiffre en hausse régulière : +1,8% en 2016, +1,7% en 2017 et 2018, +1,6% attendus en 2019. Pas mal pour une entreprise en restructuration. Quant à KBC, qui vient également d’annoncer une restructuration, le dividende a progressé de 7 % en 2017 par rapport à 2016, de 17 % en 2018 et on prévoit encore une progression de 6 % pour 2019.

Bizarre dans un contexte de " crise " où des milliards doivent être investis dans la digitalisation des banques.

L’épargnant subit le taux zéro, le client voit ses frais augmenter, l’employé est licencié, mais l’actionnaire continue de recevoir son beau dividende. . .

Or tout dividende décaissé est une occasion ratée d'investir. Il est normal que l'actionnaire soit rémunéré, mais dans des temps difficiles, tout le monde devrait être mis à contribution.