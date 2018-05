La politique de cohésion après 2020 devrait être plus proche de vos besoins

Elle est dotée d'un budget de 374 milliards d’euros; c'est la principale source européenne d’investissement; elle a pour finalité de réduire les disparités économiques, sociales et territoriales de l’Europe: c'est la nouvelle politique de cohésion pour la période de financement 2021-2027, telle qu'annoncée par la Commission le 29 mai.

Corina Creţu

Commissaire européenne en charge de la Politique régionale

Elle fait suite à notre proposition d'un budget à long terme pragmatique, moderne, pour une Union qui protège, qui donne les moyens d'agir et qui défend, présentée par la Commission le 2 mai.

Bien que ses résultats aient été confirmés par d'innombrables études et rapports (elle a notamment créé plus d’un million d’emplois en Europe au cours de la récente crise économique et financière), le monde a évolué, et la politique de cohésion se devait donc de faire de même.

Je pense aussi que le moment était venu d’accroître les taux de cofinancement des projets financés par l’Union européenne. D’une part, tout simplement pour revenir aux niveaux antérieurs à la crise, et d’autre part, parce que des taux de cofinancement nationaux supérieurs permettent aux bénéficiaires des fonds de mieux s’approprier le projet. Mais, les moyens étant réduits, il fallait plus d'efficacité dans l'utilisation des ressources. Nous y sommes parvenus, en mettant l’accent sur un nombre plus restreint de priorités, à savoir: des réformes structurelles et des investissements dans les pays plus pauvres de l’Europe et, d’autre part, le développement urbain durable, l'intégration des migrants, la science et la recherche, dans les pays plus riches.

La politique de cohésion de demain devait être plus simple à utiliser pour les bénéficiaires. Nous proposons dès lors de réduire les charges administratives, de simplifier les demandes de paiement, mais aussi d'avoir un seul "corpus réglementaire unique" pour sept fonds européens, ce qui devrait simplifier "sept fois" la vie des bénéficiaires. Nous avons également estimé que les programmes qui ont un bon historique d'audit devraient pouvoir faire l’objet de procédures d’audit simplifiées par rapport à ceux qui sont plus problématiques.

Je me félicite également du fait qu'il soit désormais plus simple d'adapter la politique de cohésion en fonction de nouveaux événements. En effet, il y a quelques années, personne ne s'attendait à ce que la migration et la sécurité figurent parmi les grandes priorités de la politique actuelle; or, les régions et les villes sont en première ligne face à ces problèmes, mais elles éprouvent des difficultés à adapter l’utilisation des fonds européens à ces nouvelles priorités. Aujourd’hui, nous proposons d'examiner, après cinq ans, si les priorités actuelles sont toujours valables ou s'il y a lieu de les adapter.

La dimension urbaine est une de mes priorités depuis le début de mon mandat. Je suis donc ravie qu'à l'avenir, les autorités locales, en Belgique et ailleurs, auront davantage leur mot à dire sur la manière d’utiliser au mieux le financement de la politique de cohésion dans leur ville, commune ou région, un minimum de 13,5 milliards d'euros de l'enveloppe du Fonds européen de développement régional pour mettre en œuvre des stratégies de développement local.