La position assise n'est pas bonne pour la santé

Le docteur James A. Levine a un jour qualifié le fait de rester assis de "nouveau tabagisme". La comparaison est bien entendu légèrement réductrice puisque fumer est une habitude bien plus fatale mais nous sous-estimons par contre l’effet qu’a une position assise à longueur de journée sur notre santé. Le corps humain est fait pour des mouvements de longue durée et le mouvement de nos muscles améliore notre condition . Tout au long de la journée, notre cœur doit amener le sang de nos membres inférieurs vers le dessus de notre corps. Ce qui est plus facile lorsque nous utilisons activement les muscles de nos mollets.

Les risques

Rien d’étonnant dès lors à ce que différentes études scientifiques aient déjà confirmé qu’ un manque d’activité physique est néfaste pour la santé . En 2012, une étude finlandaise a par exemple démontré que de jeunes adultes utilisant un ordinateur souffrent plus souvent de problèmes musculo-squelettiques qui peuvent provoquer des douleurs modérées à fortes. D’autres études ont quant à elles conclu que le risque de décès prématuré diminue chez les personnes qui ont une activité non statique.

En 2016, la revue médicale The Lancet a collecté les données de treize études effectuées, au total, auprès de plus d’un million de personnes. La conclusion était sans appel: la position assise de longue durée accroît considérablement le risque de décès prématuré. Les personnes qui restent sans bouger huit heures par jour ou plus figurent plus particulièrement dans ce groupe à risque. L’étude pointait toutefois une bonne nouvelle: en effet, le risque ne semble pas augmenter chez les personnes qui adoptent une activité intense de 60 à 75 minutes par jour, même si elles doivent rester assises sur une chaise de bureau le restant de la journée.