La primauté de la constitution nationale, c’est la primauté de la démocratie

Le principe de la primauté du droit communautaire signifie seulement que les traités ont la priorité sur les lois dans les domaines relevant des compétences de l'Union européenne. Et ce sont les tribunaux constitutionnels nationaux qui tranchent en dernier ressort en cas de conflit entre les normes.

L'Union européenne se trouve aujourd'hui dans une situation difficile. Nous faisons toujours face aux nouvelles vagues de la pandémie. Nous commençons à peine le processus de la reconstruction de nos économies après la crise provoquée par la nécessité de limiter la vie économique. Nous n'avons pas encore commencé à mettre en œuvre le Fonds de relance, et le risque d'une crise énergétique a apparu à l'horizon. Les prix du gaz plus élevés frappent les poches des citoyens ordinaires. Pour la première fois dans l'histoire de l'après-guerre de l'Europe, les générations successives n’ont pas la garantie que nous leur laisserons un meilleur avenir.

La pression sur l'Europe monte de plus en plus. La Russie se sert du chantage du gaz pour forcer des États individuels à prendre des décisions favorables à la réalisation de ses propres intérêts. À la frontière de l’est de l’Union européenne (UE), la Pologne, la Lituanie et la Lettonie sont confrontées chaque jour aux provocations de la Biélorussie et à une vague croissante d'une immigration illégale. De plus, nous assistons à des changements sur l'échiquier mondial: les États-Unis révisent leur stratégie actuelle et d'autres pays aspirant à devenir des superpuissances voudront prendre leur place.

Problèmes imaginaires

Un nombre très élevé de crises devrait conduire à la responsabilisation. Et pourtant, l'Union européenne prête désormais plus d'attention à des problèmes imaginaires qu'à des problèmes réels. À des problèmes créés plutôt par elle-même qu’à des défis externes.

Les bases de ce différend reposent davantage sur des stéréotypes et des préjugés que sur des faits.

Face aux défis, nous devons être unis. Pourtant, nous nous sombrons dans de conflits internes. J'ai l'impression que pour beaucoup d'hommes politiques, le conflit avec la Pologne est un alibi confortable pour éviter des actions concrètes. Or, les bases de ce différend reposent davantage sur des stéréotypes et des préjugés que sur des faits.

Il est difficile de trouver une nation qui serait plus attachée à l'idée de la liberté, de la démocratie et à l'idée européenne que les Polonais. Les forces pro-européennes dominent le parlement polonais et la vie publique. Cependant, les médias et les hommes politiques tentent de lancer un slogan de propagande sur le "polexit".

La Pologne est et restera membre de l'Union européenne.

La vérité est évidente. La Pologne n’ira nulle part en dehors de l'Europe. La Pologne est et restera membre de l'Union européenne. Nous faisons partie intégrante de l'Union européenne. De l'Union qui devrait rejeter le langage du chantage, de faire pression et punir ceux qui ont leur propre avis. Nous devons discuter sur les arguments, même s'il s'agit d'un différend difficile et long. Toutefois, nous devons toujours le faire dans un esprit de respect et de recherche d'unité. Ce n'est que de cette manière-là que nous pourrons sortir ensemble de nos problèmes.

Droits complémentaires et pas contraires

La Pologne est un membre fidèle de l'UE. Nous respectons le droit européen comme tout autre État membre. Mais le respect des droits de la communauté ne signifie pas qu'ils se situent au-dessus des constitutions nationales. La Pologne n'y fait pas exception. C’est pourquoi le pluralisme constitutionnel doit rester la règle qui permet de maintenir un équilibre entre de différents systèmes de droit national et européen. Grâce à lui, on peut parler de la complémentarité mutuelle et non du caractère contraire de ces systèmes.

Les traités communautaires indiquent précisément les compétences que les États membres ont conférées à la Communauté et celles que ces Etats ont conservées en exclusivité. Le principe de la primauté du droit communautaire signifie qu'ils ont la priorité sur les lois dans les domaines relevant des compétences de l'Union. Nous le reconnaissons également pleinement en Pologne.

Ce sont les tribunaux constitutionnels nationaux qui tranchent en dernier ressort en cas de conflit entre les normes des traités et les normes constitutionnelles.

Mais ce sont les États qui sont les "maîtres des traités", et ce sont les tribunaux constitutionnels nationaux qui tranchent en dernier ressort en cas de conflit entre les normes des traités et les normes constitutionnelles. Par conséquent, l’arrêt récent du Tribunal constitutionnel polonais, qui a examiné les relations entre le droit de l'UE et la constitution, ne devrait pas surprendre. Les cours et tribunaux d'Allemagne, du Danemark, de France, d'Italie, d'Espagne, de Lituanie, de République tchèque et d'autres pays de l'UE se sont déjà prononcés de la même manière.

"Le principe de la primauté du droit communautaire (...) ne peut pas, dans l'ordre juridique national, porter atteinte au pouvoir suprême de la Constitution" est un arrêt du Conseil constitutionnel français. "Le Tribunal constitutionnel peut examiner la condition ultra vires (...), c'est-à-dire déterminer si les actes des institutions de l'Union européenne violent le principe d'octroi, lorsque les institutions, autorités, organes et organismes de l'Union ont dépassé l'étendue de leurs compétences d'une manière qui viole ce principe" – c’est par exemple le jugement de la Cour constitutionnelle allemande. Son homologue danois a constaté, quant à lui, que "la constitution interdit l'attribution des compétences d’une telle mesure qui signifierait qu'[un État membre] ne peut pas être considéré comme un pays souverain et démocratique".

Je veux avancer une thèse plus forte ici. Le principe de la primauté des constitutions nationales est le principe en fait de la primauté de la démocratie des États sur les institutions de l'UE. Aujourd'hui, nous répondons à la question de savoir si les nations et les citoyens doivent rester les souverains européens, ou si les institutions doivent devenir les souverains. Des institutions de Bruxelles et de Luxembourg caractérisées par un déficit démocratique. Notre avenir commun dépend de cette réponse.

En 1795, la Pologne a disparu de la carte du monde pour 123 ans. Oui, nous étions à l’époque dans une situation difficile. Mais la Pologne a disparu parce qu’une partie des élites, au lieu de lutter contre de vrais défis, s’est battue, les unes contre les autres, pour l'influence et les intérêts. C'est notre péché. Un péché dont nos voisins impitoyables et puissants ont immédiatement profité. Ne répétons pas ces erreurs en Europe. Nous avons également des voisins globaux - impitoyables et de plus en plus forts. Que cet avertissement historique soit une leçon pour nous tous.