La réforme du droit des sociétés récompense les entrepreneurs imprudents

Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) finalise sa réforme du droit des sociétés. Selon ses propres dires, le ministre souhaite, avec cette réforme, faire de la Belgique le "Delaware de l’Europe". Au travers de cette réforme, le ministre Geens entend mener une libéralisation et une flexibilisation poussées du droit des sociétés belge. Pour la FGTB, cette réforme présente trois principales lacunes et dérives à savoir l’introduction du libre choix du droit des sociétés applicable, la libéralisation prévue de la SPRL et la limitation de la responsabilité en cas de faute des administrateurs.

Robert Vertenueil

Secrétaire général de la FGTB

Mehdi Koocheki

Expert du service Entreprise de la FGTB

Une caractéristique importante des sociétés avec personnalité juridique est qu’elles permettent aux associés de convenir entre eux d’accords qui ont des effets contraignants pour les tiers. L’exemple le plus connu est le fait que le patrimoine de la société est séparé d’un point de vue juridique de celui des actionnaires. De ce fait, les créanciers ne peuvent solliciter que le patrimoine de l’entreprise et pas directement celui des actionnaires. Sans cette fiction juridique représentant également une infraction majeure aux principes de fonctionnement du libre-marché pur, la majorité des entreprises actuelles n’existeraient tout simplement pas.

Le revers de la médaille est que l’éventuel moral hazard qui découle de cette séparation de patrimoine est tempéré par un droit des sociétés contraignant qui offre suffisamment de garanties pour les intérêts des créanciers et surtout pour ceux des non-adjusting creditors (créanciers n’ayant que peu de pouvoir de négociation(voire aucun), comme les travailleurs, l’État et les clients/fournisseurs…).

Rompre le lien entre la réalité économique et le droit d’application

Une première réforme importante introduite par le ministre Geens consiste à remplacer le principe du siège réel par celui du siège statutaire afin de déterminer le droit applicable à une société. Cela signifie que toute société avec un centre de gravité économique en Belgique pourra décider librement quel droit des sociétés s’applique à elle.

Il va de soi que si une telle application ultralibérale du siège statutaire est introduite dans notre pays, les mesures de protection des tiers incorporés ou non dans le droit des sociétés belges n’auront plus d’importance. En quelques clics, les " insiders " des sociétés pourront en effet faire leur shopping et choisir le droit des sociétés le plus avantageux pour eux, et ce, dans le monde entier.

La fin de la société à responsabilité limitée

Le second objet de la réforme consiste en la conversion de la SPRL classique en une SRL. Une dénomination trompeuse dans la mesure où la liberté statutaire sera quasiment totale dans cette nouvelle forme de société. Ainsi, on pourra donner, à la future SRL, à la fois une forme très fermée et très ouverte et aller jusqu’à une cotation en bourse. Ceci, au mépris des dispositions anti-abus qui existent actuellement. Ainsi, avec cette réforme plus aucun capital minimum ne sera exigé en vue de constituer une SRL et les limitations existantes pour les sociétés unipersonnelles seront supprimées.

Les administrateurs de sociétés qui commettent des fautes graves bénéficieront d’un règlement plus favorable que les travailleurs, qui ne connaissent l’immunité que pour une faute légère non habituelle. Robert Vertenueil et Mehdi Koocheki

Des administrateurs avec une responsabilité limitée

Troisièmement, la proposition sans doute la plus imbuvable du ministre Geens est l’idée d’introduire une limitation absolue de la responsabilité pour les erreurs de gestion, et ce, tant vis-à-vis de la société et des actionnaires que vis-à-vis des tiers. Aucun autre pays ne connait une limitation aussi poussée de la responsabilité pour faute des administrateurs. Cette limitation s’applique à tous les administrateurs ensemble et varierait de 250.000 à 12 millions d’euros en fonction de la taille de la société. Elle s’appliquerait en outre indépendamment de la nature de la responsabilité ou de la nature de la faute.