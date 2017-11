La révolution internet pourrait déraper

La Russie a manipulé les résultats des élections américaines, parvenant à toucher avec ses messages près de la moitié de la population des Etats-Unis. Et ce n’est qu’une illustration parmi d’autres des dangers d’internet; un problème auquel les gouvernements doivent s’attaquer le plus rapidement possible. Car à défaut, ces situations risquent de se multiplier et de transformer la révolution numérique... en véritable révolution.