La social-démocratie européenne est à l’agonie. L’examen de son poids électoral depuis 60 ans dans les cinq plus grands Etats du Vieux Continent (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) est éclairant.

Norbert Gaillard

Économiste et consultant indépendant

Les élections générales qui se dérouleront en Espagne le 28 avril prochain pourraient marquer un nouvel échec électoral de la gauche de gouvernement en Europe. Bien que les derniers sondages donnent le PSOE en tête des intentions de vote, il semble que ce soit une grande coalition de droite qui parvienne à constituer une majorité.

Mais nul besoin d’attendre les résultats des élections espagnoles pour tirer une conclusion implacable: la social-démocratie européenne est à l’agonie. L’examen de son poids électoral depuis 60 ans dans les cinq plus grands États du Vieux Continent (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) est éclairant.

Au pouvoir presque partout en 1999...

Ce courant politique n’a pas su répondre aux attentes nées de la grande crise de 2008. . .

En 1959, les partis socio-démocrates ne gouvernaient dans aucun des cinq pays. Après une lente percée durant les décennies suivantes, ils se retrouvent en 1999 au pouvoir partout, sauf en Espagne. Le reflux amorcé dans les années 2000 se poursuit encore aujourd’hui, démontrant que ce courant politique n’a pas su répondre aux attentes nées de la grande crise de 2008. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin.

Une première série d’explications tient aux contextes historiques, politiques et électoraux propres à chaque nation.

C’est en Italie que la social-démocratie arrive le plus tardivement au pouvoir, sous la houlette de R. Prodi puis de M. Renzi. Elle a dû veiller à la maîtrise des comptes publics, ce qui, à la longue, a sapé sa popularité.

En France, le Parti socialiste peine à faire sa mue sociale-démocrate. À des campagnes électorales victorieuses nettement marquées à gauche ont succédé des politiques beaucoup plus centristes qui ont déboussolé les électeurs et abouti à des déroutes cuisantes aux présidentielles (en 2002 et 2017).

Depuis son congrès de Bad Godesberg de 1959, le SPD allemand représente certainement la quintessence de la social-démocratie en Europe. Son déclin depuis dix ans tient en partie à un système électoral qui contraint à la constitution de coalitions. En devenant à plusieurs reprises le supplétif de la CDU-CSU, le SPD est entré dans une crise d’identité.

Le travaillisme britannique est singulier en ce sens qu’il repose sur deux grands courants rivaux: le social-libéralisme (dominant dans les années 1990-2000 avec T. Blair) et le post-keynésianisme, actuellement défendu par J. Corbyn. Ce dualisme pose un problème de crédibilité évident.

En Espagne, face à un Parti Populaire nettement à droite, le PSOE s’est progressivement recentré et aura exercé le pouvoir pendant près de la moitié du temps depuis la transition démocratique initiée en 1975. Cependant, le parti est désormais pris en étau entre les centristes de Ciudadanos et la gauche radicale de Unidos Podemos.

Des particularismes mais aussi des faiblesses communes

Au-delà de ces particularismes, les partis socio-démocrates semblent pourtant souffrir des mêmes faiblesses.

Première faiblesse: le rapport entretenu avec la mondialisation. L’effondrement du communisme, le triomphe de l’économie de marché et le pouvoir croissant des pays émergents (Chine en tête) obligeaient à un aggiornamento idéologique et politique majeur. Il n’a pas eu lieu.

D’un côté, la classe ouvrière de nos pays industriels (qui a déserté les rangs socio-démocrates pour voter aux extrêmes) est condamnée au chômage de longue durée faute de grands investissements dans l’éducation et la formation.

D’un autre côté, nos économies doivent sans cesse accroître leur attractivité afin d’absorber les capitaux étrangers et s’adapter à la demande internationale pour gagner des parts de marché à l’export. Cela implique de réviser toutes les politiques publiques en vue d’améliorer la compétitivité de l’économie.

Deuxième faiblesse (découlant en partie de la première): le rapport à la jeunesse. La France et l’Italie ont été incapables de résorber le chômage des moins de 25 ans. Par conséquent, faut-il s’étonner que les partis populistes d’extrême-gauche et d’extrême-droite aient obtenu la majorité absolue des voix auprès de cette frange de l’électorat lors du premier tour de la présidentielle française de 2017 et des élections générales italiennes en 2018?