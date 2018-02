La taxe Caïman, ou comment le législateur s'attaque en douceur aux doubles structures

Suivant la loi-programme, les revenus recueillis par la société panaméenne ("construction mère") et la BVI Limited ("construction filiale") doivent être consolidés et taxés de manière transparente dans le chef du fondateur de la "construction mère" (monsieur Peeters). Autrement dit, Monsieur Peeters ne pourra plus échapper à l’imposition des revenus recueillis par la BVI Limited, même s’il ne la détient qu’indirectement .

Il ne faut toutefois pas se fourvoyer: la taxe Caïman ne s’applique qu’aux doubles structures mettant en scène une superposition de constructions juridiques. Si monsieur Peeters détient indirectement une construction juridique, via une entité qui ne qualifie pas de construction juridique (une société belge, une SOPARFI luxembourgeoise,…), il continuera donc d’échapper à la taxation par transparence. Le législateur a-t-il fait son travail à moitié? On peut en tout cas penser que certains contribuables exploiteront cette faille afin d’échapper à la taxe Caïman …

Afin de rompre la relation directe entre le fondateur (monsieur Dupont) et la construction juridique (Plc HK), monsieur Dupont pourrait envisager d’interposer une entité non visée par la taxe Caïman (ne qualifiant pas de construction juridique). Par exemple, en apportant les actions de la Plc HK au capital d’une société belge. Dans ce cas, la taxe Caïman ne jouera en principe plus, sous réserve de l’application de la disposition anti-abus. La mise en œuvre de cette mesure requiert, notamment, que l’interposition de la société belge constitue un montage artificiel répondant à des motivations purement fiscales. La partie est donc loin d’être gagnée pour le fisc… D’autant plus que la nouvelle mesure anti-abus ne s’applique qu’aux doubles structures échafaudées après son entrée en vigueur, soit après l’année 2012.