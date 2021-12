La vaccination en Belgique rapporte plus qu’on le pense

Un euro dépensé dans un vaccin rapporte 3 euros à la société belge. Un effet multiplicateur bien plus élevé qu’on ne le pensait. Mais, pour le maintenir, un financement durable est nécessaire.

Le nombre de patients atteints du Covid-19 et nécessitant des soins intensifs suscite à nouveau une grande inquiétude dans notre pays. En ce début de quatrième vague, après plus de 18 mois de pandémie, la question de la vaccination est au cœur de tous les débats sociétaux. La désinformation, propre à notre décennie, mais également la peur de citoyens face à cette situation inédite, ont un réel impact sur la réussite de la campagne de vaccination et, par conséquent, sur l’immunité collective recherchée. L’importance de la vaccination et de ses effets ne cesse de diviser les populations.

Cependant, au-delà de la pandémie de Covid-19 et du lancement de la campagne d’injection d’une 3e dose "booster" pour les moins de 65 ans, il est important de rappeler les bienfaits de la vaccination d’un angle général. Oui, les vaccins sauvent des vies. Oui, la société a besoin de ses citoyens vaccinés. Oui, nous devons continuer d’investir dans l’immunisation des Belges.

Une récente étude* a établi la valeur ajoutée des vaccinations de routine en Belgique, tout en dressant la carte des coûts de ces vaccinations. Cette étude compare un monde sans vaccination avec un monde tel qu'il est aujourd'hui, c’est-à-dire un monde avec un calendrier de vaccination de base pour les enfants. De cette manière, les coûts et les avantages de la vaccination, ainsi que le retour sur cet investissement, sont évalués.

Pour chaque euro dépensé dans un vaccin pour les enfants, 3 euros sont épargnés en évitant une maladie et ses complications.

Le rapport est sans appel: pour chaque euro dépensé pour la vaccination des enfants en Belgique, 3 euros sont rendus à la société. Ceci signifie que pour chaque euro dépensé dans un vaccin, 3 euros sont épargnés en évitant une maladie et ses complications. En période de crise économique, la question de la vaccination est-elle dès lors encore de mise? Faut-il encore en discuter? Les vaccinations ne devraient-elles pas faire partie d'une politique de santé soutenue et financée par nos gouvernements?

Programme de vaccination de routine perturbé

Dans ce contexte, il est regrettable que la pandémie de Covid-19 ait perturbé le programme de vaccination de routine dans de nombreux pays européens, dont la Belgique. Cela pourrait entraîner la résurgence d'autres maladies évitables par la vaccination, comme la rougeole.

Grâce au programme standard actuel de vaccination pédiatrique en Belgique, on estime que plus de 200.000 cas de maladie et 200 décès prématurés sont évités.

En Belgique, le programme de vaccination pédiatrique permet de prévenir à grande échelle la morbidité, la mortalité et les coûts humains, médicaux et sociétaux qui y sont associés. L’étude VIP-C a en effet démontré que le programme de vaccination pédiatrique a permis d'éviter 126 millions d'euros de coûts de traitement des maladies et, en outre, 265 millions d'euros de perte de productivité (110 millions d'euros dus à la maladie et 155 millions d'euros dus à la mortalité liée à la maladie). Ceci souligne la valeur de l'investissement dans la vaccination tout au long de la vie. Grâce au programme standard actuel de vaccination pédiatrique en Belgique, on estime que plus de 200.000 cas de maladie et 200 décès prématurés sont évités pour une cohorte de naissance spécifiques.

Aujourd'hui, dans notre pays, les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans sont systématiquement vaccinés contre 12 agents pathogènes. Cette immunisation est donc aussi importante que les économies qu'elle permet de réaliser. Pour maintenir ces chiffres, des investissements sont nécessaires. C'est ainsi que nous pourrons rétablir la couverture vaccinale, élargir l'accès aux nouveaux vaccins et mieux équiper notre système de santé publique pour faire face aux maladies infectieuses émergentes. Les programmes de vaccination nécessitent de nouveaux financements. À l'heure où la pandémie provoque une crise économique sans précédent, n'est-il pas temps de se pencher sur cet élément clé pour convaincre la population des bienfaits des vaccins?

Financement durable

Il est minuit moins cinq pour établir un plan de vaccination et de financement. Nous approchons du début de l'hiver et la crise actuelle fait que le temps presse. Pour protéger nos enfants, nous devons rappeler l'importance des vaccinations.

Les décideurs politiques peuvent choisir d'adopter une politique visionnaire et durable à long terme sur la vaccination tout au long de la vie en renforçant les programmes de vaccination.

Les pays allouant des fonds pour le déploiement des programmes de vaccination Covid-19, il existe une opportunité unique d'optimiser l'utilisation de ces fonds et de parvenir à un financement durable. Les décideurs politiques peuvent choisir d'adopter une politique visionnaire et durable à long terme sur la vaccination tout au long de la vie en renforçant les programmes de vaccination et en veillant à ce qu'ils puissent répondre aux besoins de santé publique de demain. Et aussi pour éviter de devoir faire face, après le Covid-19, à une épidémie d'autres maladies qui auraient pu être évitées par la vaccination, comme la rougeole.

