La vraie raison de l'intransigeance de Trump

De telles fermetures provisoires constellent l’histoire des États-Unis: celle d’aujourd’hui est la dixième. Leur apparition signale en général des périodes de forte polarisation au sein de l’opinion. Il faut en effet pour qu’elles se manifestent comme aujourd’hui, que les deux grands partis, démocrate et républicain, puissent se tourner vers leur base en la prenant à témoin et affirmer: "Voyez la stupidité et l’intransigeance du parti d’en face!" et camper à partir de là sur leurs positions.