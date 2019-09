"Nous voulons tous un monde plus juste mais cette indignation nous anesthésie" (Laurent de Sutter)

Juriste et professeur de théorie du droit à la VUB, Laurent de Sutter est l’auteur de nombreux essais sur des sujets très variés. Dans son dernier ouvrage *, il s’intéresse au phénomène contemporain de l’indignation. En passant en revue un certain nombre de cas d’actualité, il révèle ce que le scandale dit de notre époque et de la façon avec laquelle chacun de nous construit son identité avec lui.

L’indignation n’est pas, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la marque de l’émotion pure, mais bien de la raison. En quoi l’indignation est-elle rationnelle?

Il n’est jamais question de l’indignation en tant que telle. Je ne suis pas scandalisé par, mais je suis scandalisé parce que. Toutes les indignations s’inscrivent toujours dans un discours qui s’arme d’une multiplicité de faits, d’histoires, de références. Cela implique, au sens le plus élémentaire de ce que peut être la raison, une forme de recherche qui s’inscrit à l’intérieur d’un cadre qui correspond aux réquisits pour la discussion rationnelle. L’acceptation de ces règles, c’est ce dont l’indignation se fait le témoin. C’est pourquoi l’indignation nous met sur la piste de ce qu’est la raison. La raison ne fonctionne jamais seule, il lui faut des inputs, qu’elle va transformer en output.

Quel est l’impact de l’indignation sur la notion de débat et, plus largement, sur la démocratie?

L’indignation met sur la table des problèmes, les rend visibles, alors que le fonctionnement de l’espace public a tendance à les forclore. L’indignation affirme le caractère sensible d’une série de problème. On peut penser, par exemple, à la question climatique ou au mouvement "Metoo".

Le gros problème de l’indignation, c’est qu’elle s’inscrit dans un espace où la raison est maîtresse, où il est toujours, à travers toutes les explications et les argumentations, question de force et de pouvoir. Dès lors, peut-il exister une parole qui ne cherche pas systématiquement à avoir raison? Le fait est que l’on s’arrange toujours pour être placé dans une position où l’on est toujours plus fort que ce qu’on regarde.

S’agissant du débat, je pense qu’il n’y a jamais eu de débat… Il y a simplement des gens qui viennent avec des certitudes et des idées toutes faites. Ce qui caractérise un débat, c’est qu’il n’y en a pas. Or, le débat est partout! Il structure l’espace médiatique, l’espace politique et la scène intellectuelle. S’il faut faire des débats, il faut faire en sorte qu’ils permettent d’opérer des transformations véritables.

Pourquoi s’indigne-t-on? Pourquoi parlez-vous d’une "jouissance de l’indignation"?

La jouissance de l’indignation est la preuve de l’être. C’est la preuve qu’on n’est pas n’importe quoi, qu’on est quelqu’un. En s’indignant, on fonde son identité. On pense souvent que les gens qui s’indignent sont des girouettes, qu’une indignation chasse l’autre. C’est exactement l’inverse.

La question est celle de l’identité qui se crée à travers le saut d’une indignation à l’autre qui finit par forger un composite qui défini qui je suis.

Le rire, dites-vous, fonde également "un sentiment de communauté". Aujourd’hui, le rire est-il trop présent dans la sphère médiatique?

Il y a quelques années, un magazine avait sorti un dossier intitulé: "Les humoristes, nos nouveaux penseurs". Mais, faire des humoristes les intellectuels ou les politiques du présent, c’est une catastrophe. C’est une position qui redouble leur pouvoir médiatique par le pouvoir du rire. Le rire n’est pas juste quelqu’un qui s’amuse. Le rire, c’est toujours quelqu’un qui se met au-dessus de la situation: on ne rit jamais par en dessous. En ce sens, le rire a toujours raison. Il soude les communautés de ceux qui peuvent rire des mêmes choses ensemble. C’est ce qu’on voit dans les "Late show" américains. À coup de rires, ils ont créé et nourri le monstre Donald Trump. Jusqu’au moment où Trump a, en un certain sens, dit: "Je vais être ce monstre dont vous avez rêvé". Le rire fonctionne de façon absolument polarisée. Il contribue à l’édification d’un espace public où la frontalité définit l’échange: gauche/droite; démocrate/républicain; masculiniste/féministe, etc..

Quelle distinction faites-vous entre l’indignation et l’engagement?

Vue en plein écran Stéphane Hessel ©Photo News

L’indignation défini quelque chose qui fait référence à l’ordre. L’impératif de Stephane Hessel, "indignez vous!", est bien un ordre. L’indignation est le meilleur allié du maintien de la pensée dans son état le plus conservateur. Peut-on s’engager véritablement de cette manière?

J’ai l’impression que les gens qui s’engagent sont des gens très peu indignés. Ils choisissent une indignation. Un militant communiste, un militant écologiste, un défenseur du néolibéralisme ou un manifestant de la "manif pour tous" possèdent une seule et unique obsession. Pour agir, pour qu’il y ait engagement, il faut choisir une indignation. Les gens qui s’engagent ont une indignation majeure, qui n’est peut-être plus une indignation.

En sautant d’une indignation à l’autre, ceux qui ne font que s’indigner ne font que perpétuer l’ordre du monde. Or, pour changer le monde, il faut d’abord repenser la façon avec laquelle on le voit. La tendance interne à l’indignation est la conservation. C’est son fonctionnement logique quand bien même les intentions des gens sont tout à fait légitimes et qu’ils désirent réellement changer les choses.

Ne risque-t-on pas de voir apparaître une lassitude de l’indignation? L’indignation supporte-t-elle la répétition?

Il est vrai que, d’une certaine façon, c’est toujours la première fois qui a raison. Plus que les exceptions qui sortent du lot, ce qui définit le cœur du phénomène contemporain de l’indignation, ce sont toutes ces petites indignations, celles qui nous font simplement hausser les épaules, celles qu’on oublie presque immédiatement. Ce sont elles qui nous permettent de s’apercevoir que l’indignation a une charge conservatrice, en nous plaçant dans une position quasi anesthésique.

L’indignation est quelque chose qu’on traîne et qui nous empêche d’avancer, alors qu’on voudrait quand même avancer… Nous voulons tous un monde plus juste, mais nous ne voyons pas que cette indignation nous englue, nous anesthésie.

Y a-t-il des choses qui échappent au radar de l’indignation mais qui devraient pourtant en susciter?

Je ne pense pas. Je crois que nous vivons à une époque où l’on sait tout. Mais on n’en a pas pour autant une connaissance. L’ivrogne du café du commerce est le parfait exemple de çà: il sait tout. Et, surtout, il sait qu’il y a toujours anguille sous roche. Il y a toujours complot, manipulation, etc. L’indignation fait écran pour opérer une transition du savoir à la connaissance. Je ne crois pas qu’il y ait des sujets à propos desquels on ne s’indigne pas. Dès qu’il y a une porte fermée quelque part, il y a quelqu’un devant pour s’indigner.

Quel serait le lien justement entre l’indignation et toutes ces théories du complot qui fleurissent?

Le complotisme est l’enfant naturel de la raison critique, de la raison moderne. Il est intéressant de noter que les premières théories du complot apparaissent dans les milieux catholiques ultra-conservateurs qui affirment que la révolution française est l’œuvre des francs-maçons. Les historiens ont montré qu’il s’agit de la naissance du complotisme moderne. Or, ce qui est drôle, c’est que la naissance de la théorie du complot correspond à la naissance de la raison critique, comme si l’un n’allait pas sans l’autre.

On peut s’indigner à partir de faits réels, mais on peut aussi s’indigner sur base de fake news? Voyez-vous une différence à cet endroit?

Il n’y a pas de différence entre les deux. L’enjeu est toujours celui de la réalité. Et la réalité, c’est ce qu’on bricole. La réalité n’existe que comme fiction. C’est une construction. Un militant écologiste qui hurle contre les méga-feux ou un défenseur du créationisme qui s’en prend à la théorie évolutionniste prend pour donnée la même chose: une certaine définition de la réalité, en terme de vrai et de faux, de réel ou d’irréel.

Qu’est-ce que le personnage de Greta Thunberg nous apprend à ce sujet?

Vue en plein écran Greta Thunberg ©EPA

Quand on regarde tout ce qui est dit sur elle dernièrement, c’est hallucinant: on dit qu’elle est un danger public, qu’elle est une figure nazie qui voudrait donner les clés du monde aux immatures, c’est fou! Les éditorialistes argumentent sans fin à ce sujet. Ils multiplient les théories. On est en plein dans le délire rationnel.

La question que je me pose est celle-ci: pourquoi s’interroger pour savoir si c’est une sainte ou un monstre? Tous les gens qui lui tapent dessus en ont après la cause elle-même. La tentative de la discréditer est une tentative de discréditer toutes les personnes qui la soutiennent. Greta Thunberg est l’image qu’on veut traverser pour atteindre ceux qui sont en face. Elle occupe une place structurelle autour duquel chaque pôle s’oriente dans le but d’en finir avec l’autre. C’est terrible car, en fait, on n’écoute pas ce qu’elle dit. Ce qui nous intéresse, c’est nous et en finir avec les gens du camp d’en face.

* Indignation totale, Laurent de Sutter, Ed. de L’Observatoire, 144 p., 15 €.